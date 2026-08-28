Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto representó un golpe serio a la infraestructura de salud en Risaralda y tuvo un efecto inmediato sobre un sector que venía ganando impulso en los últimos años: el turismo médico y de bienestar. De acuerdo con información de El Diario, la llegada de pacientes internacionales tuvo que suspenderse temporalmente, mientras clínicas y hospitales de la región se esfuerzan por restablecer sus servicios y condiciones luego de los daños causados por el sismo.

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Katherine Arango, directora ejecutiva del Clúster de Salud y Bienestar de Risaralda, señaló que varias instituciones hospitalarias sufrieron graves afectaciones. Esto llevó a que pacientes de centros médicos como la Clínica Noé fueran trasladados a otras instituciones en Pereira, con el fin de garantizar la continuidad de la atención médica, pese a las limitaciones logísticas impuestas por el desastre natural. Arango también indicó que la ocupación hospitalaria empezó a normalizarse con respecto a los primeros días de la emergencia.

Más allá de los daños físicos y la emergencia sanitaria, el terremoto incidió sobre la economía local. Se ha presentado una menor disponibilidad de insumos médicos y medicamentos, pues los esfuerzos y recursos de las entidades de salud se han concentrado en asistir a quienes resultaron afectados. Esto repercutió de manera especial en la llegada de pacientes tanto nacionales como extranjeros, un flujo que se había incrementado gracias al posicionamiento de Pereira como destino para quienes buscan procedimientos médicos, especialidades de salud y experiencias de bienestar, estrategia adelantada desde 2013.

Antes del sismo, esta apuesta aprovechaba el capital humano altamente calificado, la infraestructura hospitalaria y la variedad turística del Paisaje Cultural Cafetero. Sin embargo, la coyuntura obligó a pausar estos planes y afectó sectores conexos como hoteles, servicios de transporte y gastronomía, componentes vitales en la cadena del turismo médico.

Según Arango, la región ya trabaja en estrategias para recuperar la confianza de los pacientes, especialmente de quienes habían planeado su atención en Risaralda. Entre las iniciativas que contempla el Clúster están la comunicación y el mercadeo digital, además de campañas enfocadas en demostrar que Pereira sigue siendo un lugar seguro para tratamientos médicos y de bienestar. A la par, se adelanta la caracterización de los daños para cuantificar el impacto sobre las instituciones.

La recuperación de la infraestructura y demás servicios será fundamental no solo para reactivar la economía local, sino también para reposicionar a Risaralda en la competencia internacional del turismo médico. Como destacó Arango, el desafío central será doble: reconstruir los espacios y, sobre todo, restablecer la confianza de los pacientes. Solo así, el regreso de pacientes internacionales y nacionales podrá marcar el inicio de la recuperación tras la emergencia.

¿Cómo afectó el terremoto de agosto al turismo médico en Risaralda?

El terremoto impactó de lleno el turismo médico en Risaralda al obligar la suspensión de la llegada de pacientes internacionales. Las instituciones tuvieron que centrar sus recursos en responder a la emergencia, y la infraestructura hospitalaria quedó parcialmente fuera de servicio, lo que afectó tanto la atención como la oferta de servicios a visitantes extranjeros y nacionales.

¿Qué acciones se están tomando para recuperar la confianza en el turismo médico de Pereira?

De acuerdo con el Clúster de Salud y Bienestar, se están diseñando estrategias de mercadeo digital y comunicación para mostrar que Pereira aún es un destino seguro para servicios médicos. Además, la región trabaja en la recuperación de la infraestructura hospitalaria y en solidarizar esfuerzos con entidades públicas y privadas para atender la emergencia y volver a posicionarse como referente en turismo médico y de bienestar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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