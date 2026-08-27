Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La movilidad entre Pereira y Dosquebradas se verá alterada nuevamente a partir de este jueves 27 de agosto, debido al cierre temporal de la avenida del Ferrocarril en sentido Dosquebradas–Pereira. Esta medida fue tomada como consecuencia de la demolición de algunas estructuras que resultaron gravemente afectadas por el terremoto acontecido el pasado 10 de agosto, de acuerdo con lo informado por El Diario. La decisión de intervenir en este importante corredor vial responde a la necesidad de proteger a conductores y peatones frente a los riesgos que representan estos edificios dañados, además de impulsar el restablecimiento de la operación del sistema Megabús entre ambas ciudades.

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El proceso de recuperación de Pereira incluye varias acciones, y el cierre de la avenida del Ferrocarril es una de las más relevantes, pues impacta tanto la seguridad como la movilidad urbana. Mauricio Vega López, director del Instituto de Movilidad de Pereira, explicó que avanzar en la recuperación de la movilidad es fundamental, pero sin poner en riesgo la seguridad de los ciudadanos. Por esa razón, las autoridades han recomendado que quienes transitan entre Pereira y Dosquebradas planifiquen sus desplazamientos con suficiente antelación y que utilicen las rutas alternas sugeridas.

Entre las opciones recomendadas están la carrera séptima hasta la calle 13, especialmente ideal para quienes se dirigen hacia Cerritos o buscan conectar con la vía a Armenia. También se propone emplear la carrera once, que permite posteriormente tomar la carrera cuarta o la avenida del Río, dependiendo del destino final de cada conductor. Esta reorganización temporal se produce mientras el sistema Megabús avanza en su reactivación progresiva: tras la emergencia del terremoto, ya se realizaron pruebas operativas con rutas ajustadas a las nuevas condiciones viales y estructurales.

La ciudad, por su parte, ha emprendido la recuperación de otros corredores viales importantes. Las carreras cuarta, quinta, décima y duodécima, así como la avenida 30 de Agosto, ya se encuentran habilitadas, aunque existen sectores, en especial aquellos próximos a la plaza de Bolívar, que mantienen restricciones por la presencia de estructuras inestables que aún deben ser demolidas. Las autoridades recuerdan a la ciudadanía que es esencial respetar la señalización, hacer uso de las rutas alternas y mantener la paciencia durante este periodo de intervenciones. El objetivo final es recuperar la movilidad y apoyar la reanudación de la actividad comercial en Pereira.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las rutas alternas por el cierre de la avenida del Ferrocarril en Pereira?

De acuerdo con las autoridades de movilidad de Pereira, los conductores que normalmente transitan por la avenida del Ferrocarril en sentido Dosquebradas–Pereira pueden tomar como alternativas la carrera séptima hasta la calle 13, ideal para quienes van hacia Cerritos o desean conectar con la vía a Armenia. Otra alternativa es la carrera once, desde donde luego se puede escoger entre la carrera cuarta y la avenida del Río, seleccionando el trayecto más acorde con el destino previsto.

¿Por qué fue necesario cerrar la avenida del Ferrocarril entre Dosquebradas y Pereira?

Según explicó El Diario y confirmó el Instituto de Movilidad de Pereira, el cierre de la avenida del Ferrocarril se debe a las labores de demolición de estructuras afectadas por el terremoto del 10 de agosto. Esta acción busca eliminar riesgos tanto para conductores como peatones, y es un paso fundamental para poder reactivar de manera segura el sistema de transporte Megabús y normalizar la movilidad en la zona afectada.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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