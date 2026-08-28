Por: Noticiero 90 minutos

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José Alejandro Hofmann Delvalle es un hombre cuya vida ha transcurrido desafiando los límites que, desde su nacimiento, muchos pensaron que no podría superar. Nació con una parálisis que afectó todo su cuerpo y, según relata, los médicos no creían que pudiera caminar algún día. Sin embargo, a sus 36 años se desempeña como juez de la República, ha tomado decisiones en procesos judiciales de gran impacto nacional y publicó recientemente su libro Un juez contra toda adversidad, donde comparte cómo, a pesar de los diagnósticos, rechazos y obstáculos personales, logró forjar su propio destino.

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En sus primeros años, la lucha comenzó entre hospitales. Debido a la falta de tratamientos adecuados en Colombia, su madre lo llevó a Estados Unidos. Allá fue sometido a una cirugía y debió pasar un año enyesado, completamente inmovilizado. Aunque esta intervención fue decisiva, su regreso no eliminó los desafíos: varios colegios en Colombia se negaron a recibirlo, lo que lo llevó a estudiar principalmente en su hogar, enfrentando el aislamiento y la exclusión desde la infancia.

Una crisis importante llegó a los 14 años, cuando la salud de su madre se deterioró y él, aún con grandes limitaciones físicas, debió permanecer postrado en la cama. Según cuenta, llegó a pensar que esa sería su vida. No obstante, tomó la decisión de no rendirse y construyó, jornada tras jornada, una rutina exigente de terapia física y estudio autodidacta. La Biblioteca Luis Ángel Arango fue clave en su formación, y el apoyo de un profesor universitario, que le daba clases una vez por semana, le permitió seguir adelante.

Tras aprobar el bachillerato y acceder a la universidad, estudió Derecho Penal y se abrió camino en distintas entidades públicas. Participó en la creación de la ley antidiscriminación para personas con discapacidad y trabajó como consultor en temas de acceso. Como juez, sus fallos han sido relevantes, como la judicialización de alias “El Costeño”, implicado en el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, un proceso que lo puso bajo hostilidad y amenazas.

La historia de Hofmann está marcada por la tenacidad, pero también por el apoyo constante de su madre, quien lo acompañó hasta su fallecimiento en 2023. Para él, la discapacidad es una situación humana que puede tocar a cualquiera, y se resiste a que estas condiciones se conviertan en etiquetas que limitan la vida de las personas. Cree que los obstáculos, por duros que sean, no deberían definir el futuro de nadie. Su historia es la prueba de que los límites son, muchas veces, circunstancias, no destinos.

¿Cómo logró José Alejandro Hofmann superar los obstáculos que le impuso su discapacidad física?

De acuerdo con su propia narración, Hofmann superó los retos a través de la disciplina y el estudio. Durante años realizó extensas sesiones de terapia física y se formó de manera autodidacta, apoyado por recursos como la Biblioteca Luis Ángel Arango y la guía semanal de un profesor universitario, lo que le permitió acceder a la universidad y construirse una vida profesional exitosa.

¿Cuál es el mensaje principal que transmite José Alejandro Hofmann sobre la discapacidad en su historia?

Según afirma Hofmann, la discapacidad no debe ser vista como una categoría apartada de lo humano, sino como una situación que puede afectarle a cualquiera. Su mensaje parte de la idea de que las limitaciones físicas o sociales no deben definir lo que una persona puede lograr o los caminos que puede tomar en la vida.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué ha pasado con el caso Miguel Uribe?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En Bajo Sospecha hacemos un recuento de lo sucedido con Miguel Uribe Turbay, luego del atentado del que fue víctima en Modelia. ¿Quién lo asesinó? ¿Ya hay condenas? Una recapitulación de un doloroso hecho para el país.