Por: Portal Bogotá

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El Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBB) se destaca como un referente clave en la conservación y estudio de la biodiversidad de la capital colombiana y sus alrededores. Actualmente, el JBB está próximo a sumar 150.000 registros biológicos en plataformas reconocidas como el Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia (SiB Colombia) y la Global Biodiversity Information Facility (GBIF), según información oficial compartida en sus canales institucionales. Este avance representa cerca del 50 % de los datos disponibles sobre la biodiversidad de Bogotá, una cifra que subraya la importancia del trabajo científico y técnico realizado por esta entidad.

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Esta labor adquiere mayor relevancia si se recuerda que Colombia es identificado como uno de los países más biodiversos en el mundo, ocupando los primeros lugares en variedad de aves, orquídeas y mariposas. De acuerdo con datos del JBB, la riqueza biológica del país constituye no solo un tesoro natural, sino también un pilar fundamental para la estabilidad y el bienestar social de las comunidades locales. El aporte de registros y datos precisos es esencial para comprender, preservar y proteger las diversas formas de vida que habitan el Distrito Capital y sus zonas verdes.

El JBB ha anunciado que continuará desarrollando acciones orientadas a la sistematización de información sobre fauna y flora, lo que permitirá fortalecer estrategias y acciones de conservación. Estas labores contribuyen directamente a que tanto investigadores como ciudadanos cuenten con herramientas precisas y actualizadas para conocer la biodiversidad del territorio.

En este contexto, el Jardín Botánico ofrece a la ciudadanía un innovador especial web con fichas detalladas de especies y eventos de interacción biológica registrados por la entidad. Cada ficha incluye nombre común y científico, descripciones visuales (con material fotográfico), detalles del hábitat y observaciones sobre comportamientos e interacciones con otras especies. Esta iniciativa no solo orienta a quienes desean identificar o reconocer especies, sino que fomenta la divulgación del conocimiento y promueve la conservación de los ecosistemas al sensibilizar sobre la riqueza y particularidad de la vida en el entorno bogotano.

La magnitud de este repositorio y el trabajo sostenido del JBB son, en sí mismos, ejemplos de cómo el conocimiento científico y la integración con la comunidad son piezas fundamentales en la defensa de la biodiversidad urbana.

¿Por qué es importante el registro de biodiversidad del Jardín Botánico de Bogotá?

El registro de biodiversidad del Jardín Botánico de Bogotá es crucial porque representa aproximadamente la mitad de la información conocida sobre las especies en la capital y su área de influencia. Esta recopilación permite identificar y documentar las especies presentes, lo que facilita la protección y manejo adecuado de los ecosistemas urbanos, tal como resalta la información publicada por el JBB.

¿Qué información se puede encontrar en las fichas de especies del JBB?

En las fichas de especies del JBB, la ciudadanía puede encontrar el nombre común y científico de cada organismo, imágenes detalladas, descripciones visuales, información sobre el hábitat, comportamientos y el papel de la especie dentro del ecosistema. Estos datos, presentados en un formato accesible, permiten conocer a fondo la biodiversidad que alberga Bogotá y motivan a su protección.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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