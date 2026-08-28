Un temblor de magnitud 3.8 se registró durante la madrugada de este viernes 28 de agosto en el departamento de Chocó, de acuerdo con el Boletín Actualizado 1 del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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(Vea también: Reportan fuerte temblor en Colombia: fue de magnitud superior a 4.0 y tuvo profundidad superficial)

El movimiento sísmico ocurrió a las 3:24 a. m., hora local, y tuvo una profundidad de 43 kilómetros. El epicentro fue ubicado en el municipio de Istmina, Chocó, según la información entregada por la entidad encargada del monitoreo sísmico en Colombia.

El evento se suma a la actividad sísmica que se registra de manera frecuente en esta zona del país. La magnitud y la profundidad corresponden a los datos reportados inicialmente por el SGC en su boletín actualizado.

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¿Dónde se sintió el temblor?

Usuarios en redes sociales reportaron haber percibido el temblor de magnitud 3.8 en diferentes puntos de Colombia, principalmente en municipios del Valle del Cauca y Antioquia.

Entre los lugares mencionados aparecen Montenegro, Sevilla, Roldanillo, Caicedonia, Cali y Armenia. Una persona en Sevilla aseguró que el movimiento estremeció bastante su casa, aunque señaló que duró pocos segundos.

También hubo reportes desde Medellín y Bello, en Antioquia, donde ciudadanos afirmaron haber sentido el movimiento durante la madrugada de este viernes.

Estos testimonios corresponden a reportes ciudadanos y no sustituyen la información oficial del Servicio Geológico Colombiano. El SGC cuenta con la plataforma Sismo Sentido para que las personas indiquen desde dónde percibieron el evento y cómo fue su intensidad.

¿Cómo reportar un temblor en Colombia?

Las personas que hayan sentido el movimiento pueden ingresar a la plataforma Sismo Sentido del Servicio Geológico Colombiano y diligenciar el formulario con la información sobre cómo percibieron el temblor desde el lugar donde se encontraban.

Los reportes ciudadanos permiten al SGC recopilar información sobre la percepción del sismo en diferentes zonas y complementar los datos obtenidos mediante su red de monitoreo.

La entidad invita a quienes hayan sentido el movimiento a reportarlo a través de Sismo Sentido, especialmente cuando el evento pueda haber sido percibido en varios municipios del país.

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