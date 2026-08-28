Por: El Espectador

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Septiembre marca el inicio de una etapa decisiva para Abelardo de la Espriella en el escenario político nacional, al asumir el reto de sacar adelante la aprobación del Presupuesto General de la Nación para el año 2027. Según la información presentada, el monto total del presupuesto propuesto pasó de 575,6 billones de pesos colombianos en la versión que dejó Gustavo Petro, a 634,9 billones de pesos en la nueva administración. Esta diferencia representa un incremento significativo de 14,2 %, justificado en gran parte por la necesidad de atender emergencias recientes, especialmente el terremoto ocurrido el 10 de agosto y la posterior implementación de un plan de reconstrucción que, de acuerdo con el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, costaría aproximadamente 30 billones de pesos. Además, el proyecto pretende cubrir el déficit fiscal heredado de la administración anterior.

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Este nuevo presupuesto, presentado oficialmente el jueves 27 de agosto por el ministro Gómez, pone a prueba la capacidad de negociación y liderazgo de De la Espriella, quien enfrentará primero a las comisiones económicas conjuntas del Congreso. Estas comisiones están conformadas por 48 parlamentarios pertenecientes a la tercera comisión, encargada de Hacienda y Crédito Público, y 42 de la cuarta comisión, que se especializa en Presupuesto. El proyecto debe superar un primer debate en estas instancias antes del viernes 25 de septiembre.

Por otro lado, en la Comisión Tercera del Senado ya se conocen los nombres de los ponentes y coordinadores del Proyecto de Ley 111 de Senado y 152 de Cámara. Entre los escogidos para liderar el proceso legislativo se encuentran representantes de varios partidos políticos, como Adolfo Moreno (ASI), Andrea Padilla (Alianza Verde), Sara Castellanos (Salvación Nacional), Miguel Espitia (Partido de la U), Yessid Pulgar (Partido Liberal), Deisy Johana Osorio (Pacto Histórico) y David Racero (Pacto Histórico). Todos ellos tendrán la responsabilidad de analizar y presentar informes sobre el proyecto del presupuesto, lo que revela la pluralidad política involucrada en la discusión presupuestal.

En este contexto, el Ejecutivo se prepara para defender la propuesta en el Congreso, donde solo acumula victorias y la división entre diferentes sectores políticos, como lo resalta El Espectador, será clave para definir la suerte de este presupuesto histórico.

¿Por qué aumentó el Presupuesto General de Colombia para 2027?

El incremento del Presupuesto General de la Nación para 2027, de acuerdo con la información suministrada por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, responde principalmente a la urgencia de atender las consecuencias del terremoto del 10 de agosto y a la puesta en marcha de un plan de reconstrucción valorado en cerca de 30 billones de pesos. A ello se suma la necesidad de cubrir el déficit fiscal dejado por el gobierno anterior.

¿Quiénes son los ponentes clave en la discusión del presupuesto para 2027 en el Congreso?

En la Comisión Tercera del Senado, la tarea de profundizar en el análisis y presentación del proyecto recae sobre ponentes y coordinadores como Adolfo Moreno (ASI), Andrea Padilla (Alianza Verde), Sara Castellanos (Salvación Nacional), Miguel Espitia (Partido de la U), Yessid Pulgar (Partido Liberal), Deisy Johana Osorio (Pacto Histórico) y David Racero (Pacto Histórico), quienes representan una amplia variedad de movimientos y partidos políticos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.