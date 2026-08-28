Por: EL PILON SA

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El presidente Abelardo De La Espriella lideró un Consejo de Seguridad extraordinario en Valledupar, al que asistieron la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán; el alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco, junto con altos mandos militares y policiales y otras autoridades territoriales. El objetivo principal de esta reunión fue abordar la delicada situación de orden público que se vive en Pelaya y otros municipios del departamento del Cesar, donde se han reportado enfrentamientos entre la Fuerza Pública y grupos armados ilegales.

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Según información oficial suministrada por el Gobierno nacional, la instrucción central del presidente fue reforzar las operaciones de la Fuerza Pública en las zonas afectadas, con el propósito de restablecer el control territorial, proteger a la población civil y evitar que los grupos armados consigan afianzar su influencia en el área. El Gobierno recalcó también la prioridad de cuidar la integridad de policías y soldados en medio de los operativos.

La decisión de convocar este Consejo de Seguridad se produjo después de intensos combates ocurridos en la zona rural de Pelaya, hechos que motivaron una evaluación en tiempo real de la seguridad en el departamento. En estos enfrentamientos, las tropas del Ejército Nacional se enfrentaron en Las Cabañas, un sector a unos cinco kilómetros de la vía principal de Pelaya, con presuntos miembros del ELN, sigla que corresponde al Ejército de Liberación Nacional. Como resultado de la confrontación, fueron reportados tres soldados heridos por metralla y esquirlas, información confirmada por Eduardo Esquivel López, secretario de Gobierno del Cesar, al periódico EL PILÓN.

El presidente De La Espriella arribó personalmente hacia las 10:30 p. m. a Valledupar en el avión presidencial para participar en la coordinación directa de la respuesta ante la crisis. Según reportes de la Presidencia de la República, tras el Consejo de Seguridad, el Gobierno reiteró su rechazo a cualquier intento de intimidación por parte de organizaciones criminales y reafirmó que la Fuerza Pública no frenará sus tareas hasta recuperar plenamente el orden público. Adicionalmente, se anticipó el mantenimiento de operaciones en la zona y la eventual adopción de medidas adicionales para proteger a los ciudadanos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué medidas tomó el Gobierno para reforzar la seguridad en Pelaya, Cesar?

De acuerdo con la información oficial citada por EL PILÓN y la Presidencia de la República, el Gobierno ordenó fortalecer las operaciones de la Fuerza Pública en las áreas afectadas, con el fin de proteger a la población civil y evitar la consolidación de grupos armados ilegales. También se destacó la importancia de garantizar la seguridad de policías y soldados durante estos operativos.

¿Por qué hubo combates entre el Ejército y presuntos miembros del ELN en Pelaya?

Los enfrentamientos en Pelaya, según reportó el secretario de Gobierno del Cesar y detalló EL PILÓN, se originaron tras la presencia de presuntos integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el sector Las Cabañas. Las tropas del Ejército Nacional acudieron al lugar para enfrentar a dicho grupo armado, resultando varios soldados heridos en medio del combate.

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