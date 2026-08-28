Por: Diario del Huila

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Un bus de la empresa Coomotor, que cubría la ruta Bogotá–Neiva, sufrió un aparatoso accidente de tránsito durante la mañana de este viernes 28 de agosto en la vía que comunica a Saldaña con Natagaima, en el departamento del Tolima.

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De acuerdo con la información preliminar, el siniestro se registró hacia las 5:30 de la mañana, cuando, por causas que aún son materia de investigación, el conductor habría perdido el control del vehículo.

El bus se habría salido de la carretera y terminó volcado, generando una emergencia que inicialmente fue atendida por conductores que transitaban por el sector. Posteriormente, organismos de socorro y autoridades llegaron al lugar para atender la situación.

Se espera un reporte oficial sobre las víctimas

De manera preliminar, se conoció que el accidente habría dejado varias personas heridas y que, al parecer, también se registraron víctimas mortales.

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Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han confirmado oficialmente el número de fallecidos, heridos ni la identidad de las posibles víctimas, por lo que se espera un balance oficial en las próximas horas.

Entre las primeras versiones conocidas también se mencionó que una de las posibles víctimas mortales sería un menor de edad, información que igualmente está pendiente de confirmación por parte de las autoridades competentes.

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Bus cubría la ruta Bogotá–Neiva

El vehículo accidentado pertenece a la empresa Coomotor y se movilizaba por este importante corredor vial que conecta el centro del país con el sur de Colombia.

Las autoridades adelantan las labores correspondientes en la zona y buscarán establecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

Por ahora, no se ha determinado oficialmente si el volcamiento estuvo relacionado con una falla mecánica, las condiciones de la vía, un posible error humano u otro factor.

La información sobre este accidente continúa en desarrollo y será actualizada una vez las autoridades entreguen un reporte oficial sobre el estado de los ocupantes del bus y las causas del siniestro.

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