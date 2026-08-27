Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Faber Leonardo Mendoza Rivas, un joven reconocido en la vereda Palermo, ubicada en el municipio de Ortega, falleció tras luchar varios días por su vida en una clínica de Ibagué. De acuerdo con la información disponible, Mendoza Rivas era un domador de caballos muy apreciado por su comunidad por su dedicación al trabajo y su espíritu servicial. El accidente que terminó con su vida ocurrió la madrugada del 9 de agosto en el sector conocido como Puente Cucuana, cuando transitaba en motocicleta junto a su hermano en la vía que comunica a Guamo y Ortega.

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Ese trágico día, ambos avanzaban en motocicleta cuando un becerro apareció súbitamente sobre la carretera. El impacto fue inminente y justamente Mendoza Rivas llevó la peor parte. Según la información, tras el accidente fue trasladado en primera instancia al hospital San José de Ortega; no obstante, debido a la gravedad de sus heridas, tuvo que ser remitido a la clínica Asotrauma de Ibagué, donde permaneció hospitalizado varios días bajo el cuidado de médicos especializados. Durante ese tiempo, sus familiares y allegados mantuvieron la esperanza de que, pese a la severidad de las lesiones, Faber Leonardo pudiera recuperarse. Lamentablemente, la magnitud del accidente provocó que no resistiera y su fallecimiento se confirmó en la noche anterior a la publicación de los hechos.

En contraste, su hermano Cristian Mendoza Rivas, quien lo acompañaba la noche del suceso, no presentó lesiones de gravedad y pudo superar el incidente físicamente ileso. La noticia ha conmocionado a la comunidad de Ortega y sus zonas rurales, pues Mendoza Rivas era una figura reconocida y querida. Amigos y vecinos lo recuerdan por su oficio como domador y por su cercanía con quienes compartían su día a día, subrayando los valores de trabajo y honestidad que caracterizaban su vida.

Este no es un hecho aislado en el corredor vial entre Guamo y Ortega. Según consta en la información recopilada, recientemente dos estudiantes del municipio de Ortega también sufrieron un accidente en circunstancias similares al chocar con una vaca cuando se dirigían a presentar las pruebas Icfes. Ambos resultaron lesionados, lo que evidencia la frecuencia de la presencia de animales en la vía y la peligrosidad que representa para quienes transitan por el sector.

¿Por qué los accidentes con animales en la vía son frecuentes en la ruta Guamo-Ortega?

Los accidentes con animales en la vía Guamo-Ortega han sido recurrentes, como se evidencia en el caso de Faber Leonardo Mendoza Rivas y el reciente incidente con dos estudiantes. La presencia de animales sueltos en el corredor vial constituye un riesgo permanente para motociclistas y conductores, siendo uno de los principales factores que desencadenan este tipo de situaciones en la región.

¿Quién era Faber Leonardo Mendoza Rivas y cómo lo recuerdan en Ortega?

Faber Leonardo Mendoza Rivas era residente de la vereda Palermo en Ortega y trabajaba como domador de caballos. Reconocido por su labor, solidaridad y cercanía con la comunidad, fue recordado por familiares y amigos como un hombre trabajador y entregado a su oficio, cuya ausencia ha dejado una huella significativa en el municipio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Conductor de camioneta atropelló a motociclistas en Bogotá; lo lincharon hasta quitarle la vida

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Ocurrió en Kennedy, donde esta persona atropelló a varios conductores de moto y luego huyó del lugar. La comunidad lo persiguió y más adelante lo alcanzaron para golpearlo hasta provocarle la muerte. Por el hecho no hay ninguna persona capturada.