Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Una fotografía tomada durante reuniones internas del Departamento Nacional de Planeación (DNP) despertó controversia tras la filtración de propuestas incluidas en un esquema titulado “Ciclo Milagro”, en el que se estructura la iniciativa conocida como ‘Patria Milagro’ que impulsa el Gobierno de Abelardo de la Espriella. De acuerdo con lo informado por El Diario, este documento enumera siete ejes principales: “milagro de la vida”, “milagro del amor”, “milagro del saber”, “milagro de soñar”, “milagro de pertenecer”, “milagro de crear” y “milagro de servir”, que abarcan aspectos sociales, institucionales y éticos.

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Entre las propuestas que causaron mayor impacto se encuentran la reversión de la despenalización del aborto, la restitución de la prohibición de adopción de menores por parejas del mismo sexo y la finalización de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Además, se plantearon medidas de seguridad y lucha contra el narcotráfico, como la construcción de entre siete y diez megacárceles, el desmonte del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), la habilitación para portar armas a ciudadanos considerados “decentes” y la fumigación aérea de 330.000 hectáreas de cultivos ilícitos de coca.

En el área administrativa, el denominado eje del “milagro de servir” propone disminuir el número de ministerios de 19 a 13, optimizar la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) mediante la aplicación de inteligencia artificial y conformar un bloque especializado para la persecución de la corrupción. También figura un ajuste fiscal por $70 billones, con el objetivo de lograr un superávit primario.

Frente a la repercusión pública, el Departamento Nacional de Planeación emitió un comunicado el viernes 28 de agosto donde aclaró que el documento filtrado “no representa una decisión oficial” y corresponde apenas a un insumo preliminar dentro de un ejercicio técnico exploratorio que carece de carácter determinante o vinculante para el Gobierno. De acuerdo con el DNP, las propuestas no constituyen la base definitiva del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030 ni garantizan su inclusión final. La entidad insistió en que el proceso de planeación involucra la evaluación de múltiples iniciativas, y la presencia de una idea en un documento interno no implica su adopción como política estatal.

Varias de las ideas expuestas, en particular las relacionadas con aborto, adopción por parejas del mismo sexo y la posible eliminación de la JEP, encuentran obstáculos jurídicos al estar ligados a derechos avalados por la Corte Constitucional y requerirían complejos procedimientos legales y constitucionales para su reforma. El Gobierno, entretanto, continúa con el proceso de construcción del Plan Nacional de Desarrollo y el DNP recomendó a la ciudadanía y los medios informarse por canales oficiales antes de asumir como definitivas las propuestas de esos documentos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el ‘Ciclo Milagro’ según el documento filtrado del DNP?

El ‘Ciclo Milagro’ es presentado en el documento como un esquema que estructura la visión de la denominada ‘Patria Milagro’ del Gobierno de Abelardo de la Espriella. De acuerdo con la información, este ciclo incluye siete ejes temáticos que abordan aspectos vitales de la sociedad, la gobernanza y la convivencia, aunque el DNP aclaró que se trata de una propuesta interna y preliminar sin obligatoriedad oficial.

¿Qué implicaciones legales tendrían las propuestas sobre aborto y JEP en Colombia?

Según la información publicada por El Diario, las ideas de revertir la despenalización del aborto y eliminar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) enfrentarían importantes desafíos jurídicos, pues implican modificar derechos ya reconocidos por la Corte Constitucional y requieren cumplir procedimientos legales y constitucionales complejos antes de ser implementadas.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.