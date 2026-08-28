Por: CENET

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El Banco Caja Social anunció una serie de medidas excepcionales con el objetivo de respaldar la recuperación económica en distintas regiones del país que fueron severamente afectadas por el terremoto del 10 de agosto. De acuerdo con la comunicación oficial de la entidad, las nuevas acciones estarán vigentes desde el 1 de septiembre y están dirigidas tanto a familias como a pequeñas empresas que resultaron damnificadas por la emergencia sísmica.

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Entre las iniciativas más destacadas se encuentra un beneficio significativo en los productos de microcrédito: se ofrecerá un descuento del 70 % en la tasa de interés durante el primer año para los nuevos préstamos de este tipo. Además, los beneficiarios podrán acceder a un periodo de gracia de hasta seis meses, lo que significa que no tendrán que empezar a pagar el crédito sino hasta pasado ese lapso, un alivio importante para quienes hoy enfrentan dificultades económicas. Como parte del apoyo a los empresarios, quienes soliciten créditos mipyme (micro, pequeñas y medianas empresas) estarán exentos del pago de comisión, según indicó el banco.

En cuanto a las pequeñas empresas, la entidad pondrá a disposición créditos comerciales con una tasa especial equivalente al Indicador Bancario de Referencia (IBR) más cero puntos porcentuales, y también ofrecerá un periodo de gracia de seis meses. El IBR es un índice de referencia para fijar tasas de interés en Colombia. Por otra parte, hasta el 31 de diciembre, los servicios transaccionales —como pagos de nómina, pagos a proveedores y recaudo de dinero— no tendrán ningún costo para quienes hagan uso de estas facilidades.

En el ámbito de la vivienda, quienes necesiten adquirir o recuperar su hogar podrán acceder a créditos con una tasa del 8 % efectiva anual y un plazo de hasta 25 años. El banco asumirá los costos del avalúo y los estudios de títulos vinculados al proceso crediticio.

De acuerdo con Diego Fernando Prieto Rivera, presidente de la entidad —quien señaló que ser “el Banco Amigo” significa estar cerca de las personas en los momentos críticos—, el propósito es ayudar a familias y pequeños empresarios a restablecer su tranquilidad y sus fuentes de ingreso. El Banco Caja Social complementará estas medidas con la reactivación de canales de atención presenciales y nuevos alivios para créditos vigentes, cuyas condiciones serán informadas oficialmente.

La entidad, con una presencia de 227 oficinas y más de 6.000 corresponsales bancarios, sostiene que estas acciones buscan reactivar el tejido productivo en las áreas que más sufrieron los efectos del terremoto, apoyando así a aproximadamente 2,4 millones de clientes activos y fortaleciendo el desarrollo regional tras la emergencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las medidas que ofrece el Banco Caja Social tras el terremoto del 10 de agosto?

El Banco Caja Social implementará descuentos en tasas de interés de microcréditos, periodos de gracia de hasta seis meses para el pago de créditos, cero comisión para mipyme, tasas especiales en créditos comerciales, gratuidad en servicios transaccionales y facilidades para créditos de vivienda, según la información brindada por la entidad.

¿Qué es el IBR y cómo aplica en los créditos del Banco Caja Social?

El Indicador Bancario de Referencia (IBR) es un índice usado para determinar tasas de interés en Colombia. En las nuevas líneas de crédito comercial anunciadas por el Banco Caja Social, se aplicará una tasa de IBR más cero puntos, lo que representa una condición más favorable para las pequeñas empresas damnificadas por el reciente terremoto.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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