El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) anunció nuevos alivios para los hogares cuyas viviendas resultaron afectadas por el sismo ocurrido en Chocó el pasado 10 de agosto. La medida fue presentada por Laura Roa, quien dejó la presidencia de la entidad después de tres años de gestión.

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Entre los principales beneficios se encuentra una tasa real de 0% para los créditos destinados al mejoramiento de viviendas afectadas por el desastre natural.

El objetivo es facilitar la recuperación de los hogares damnificados y reducir la carga financiera de las familias que necesitan reparar sus inmuebles.

Además, el FNA modificó las condiciones financieras de sus créditos y facilitó la activación de los seguros de incendio y terremoto para los afiliados afectados. La entidad también reforzó su presencia en las zonas impactadas mediante la Móvil FNA, una estrategia que permitirá llevar servicios, asesoría y acompañamiento directamente a los municipios damnificados.

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Durante la presentación de su balance, Roa destacó los resultados alcanzados durante su administración. El desembolso de créditos del FNA creció 60% y llegó a $9 billones. También resaltó que la entidad comenzó a financiar hasta 100% del valor de la vivienda, eliminando la necesidad de contar con una cuota inicial en determinados casos.

Otro de los avances mencionados fue la implementación del programa de Mejoramiento de Vivienda sin Garantía Hipotecaria. A esto se suma un crecimiento de 38% en el ahorro y el récord histórico de recaudo de cesantías registrado en 2025.

Al cierre de su gestión, el FNA cuenta con activos cercanos a $18 billones y un patrimonio de $3,1 billones. Su indicador de solvencia alcanza 48,91%, mientras que el Indicador de Riesgo de Liquidez llegó a 277%, frente al mínimo regulatorio de 100%.

La entidad inicia así una nueva etapa con calificación AAA(col) y perspectiva estable, mientras mantiene su estrategia de apoyo a los hogares afectados por el terremoto.

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