Claro Colombia asegura estar preparada para competir en un mercado de telecomunicaciones que tendrá una mayor concentración tras la integración de Tigo y la compra de Movistar.

Sigue a PULZO en Discover

Rodrigo de Gusmao Ribeiro, presidente de Claro Colombia, afirmó que la compañía mantendrá su estrategia de inversión y buscará conservar su liderazgo en conectividad móvil.

Según el directivo, Claro cuenta con cerca de 46% de participación en telefonía móvil, frente a 43% del nuevo competidor, mientras que en servicios fijos ambas compañías tendrían alrededor de 37%.

Para Ribeiro, la consolidación de dos operadores de tamaño similar puede impulsar la inversión, mejorar la calidad de las redes y ampliar la cobertura en zonas rurales, carreteras y regiones apartadas.

Lee También

La empresa también destacó su avance en tecnología 5G. Actualmente cuenta con unas 2.000 antenas y espera cerrar 2026 con 3.000, alcanzando cerca de 30% de cobertura nacional.

La meta para los próximos uno o dos años es llegar a 60%. Además, Claro asegura concentrar 70% del tráfico de la red 5G y representar 58% de la inversión del sector en Colombia.

En medio del terremoto que afectó varias regiones del país, la compañía destinó $25.000 millones para atender la emergencia. Cerca de 1.600 antenas resultaron afectadas, principalmente por fallas en el suministro eléctrico.

La empresa invirtió más de $8.000 millones en plantas eléctricas y, una semana después del desastre, había recuperado más de 98% de su operación. La meta es alcanzar 100% de conectividad en los días siguientes.

Como parte de la ayuda, más de dos millones de usuarios afectados recibieron paquetes prepago de $10.000, con un costo cercano a $20.000 millones. También se brindaron apoyos económicos y psicológicos a trabajadores afectados.

Ribeiro señaló que Claro ha invertido más de US$15.000 millones en Colombia durante tres décadas y que continuará destinando recursos para fortalecer infraestructura, tecnología y cobertura.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.