Así como una marca como Chocorramo fue blanco de denuncias, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), a través de la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, indicó que formuló pliegos de cargos contra la sociedad Comcel S.A. (Claro), por la presunta vulneración de los derechos de los consumidores en la comercialización de productos tecnológicos y en la oferta de sistemas de financiación a través de su canal de comercio electrónico.

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La decisión, replicada en un comunicado, se adoptó luego de adelantar una averiguación preliminar que incluyó requerimientos de información, la revisión de contratos de financiación y piezas publicitarias, así como visitas a la página web de la investigada.

Como resultado de estas actuaciones, la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor formuló pliego de cargos por los siguientes hechos:

Posibles irregularidades en la información de promociones y ofertas. Al

parecer, Claro habría difundido promociones sin incluir condiciones esenciales como la identificación del beneficio, requisitos para acceder y monto o porcentaje del descuento.

Al parecer, Claro habría difundido promociones sin incluir condiciones esenciales como la identificación del beneficio, requisitos para acceder y monto o porcentaje del descuento. Presunta información engañosa. Esto al no suministrar de manera clara, veraz y oportuna información relacionada con la cantidad de unidades disponibles de los productos ofrecidos en el comercio electrónico.

Esto al no suministrar de manera clara, veraz y oportuna información relacionada con la cantidad de unidades disponibles de los productos ofrecidos en el comercio electrónico. Falta de información sobre el precio total de los productos. Al parecer no se

habría informado de forma visible el precio de venta al público incluyendo todos los costos adicionales a los que hubiera lugar.

Al parecer no se habría informado de forma visible el precio de venta al público incluyendo todos los costos adicionales a los que hubiera lugar. Presunto condicionamiento del ejercicio del derecho de retracto. Al exigir,

aparentemente, la presentación de la factura de compra como requisito para ejercer este derecho.

Al exigir, aparentemente, la presentación de la factura de compra como requisito para ejercer este derecho. Presunto cobro de intereses por encima de los límites legales. Esto en

operaciones hechas mediante sistemas de financiación propios de la investigada.

Esto en operaciones hechas mediante sistemas de financiación propios de la investigada. Posible incumplimiento de las normas de comercio electrónico. Al no contar con mecanismos adecuados para la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR), que garanticen la orientación y asistencia a los consumidores respecto de la comercialización de bienes como equipos celulares, tecnología y electrodomésticos.

La SIC del Cambio precisa que la formulación de cargos no implica una decisión de fondo sobre la responsabilidad de la investigada. Durante el trámite de la actuación administrativa se garantizará el derecho de defensa y contradicción de Claro, conforme a lo previsto en la ley.

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el primer paso obligatorio es contactar al proveedor o prestador del servicio para exponer el caso. La empresa tiene un plazo legal de quince días hábiles para dar una respuesta formal a su solicitud. Radicar la denuncia ante la SIC: si la respuesta de la empresa no es satisfactoria, usted puede acudir al portal de la Superintendencia. Aquí podrá interponer una denuncia para proteger el interés general o una demanda para obtener reparación de perjuicios individuales.

si la respuesta de la empresa no es satisfactoria, usted puede acudir al portal de la Superintendencia. Aquí podrá interponer una denuncia para proteger el interés general o una demanda para obtener reparación de perjuicios individuales. Usar el aplicativo ‘SIC a un Clic’: esta herramienta digital permite reportar irregularidades de forma ágil desde su dispositivo móvil, adjuntando pruebas como facturas, capturas de pantalla de publicidad o contratos de financiación.

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