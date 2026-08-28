Por: DIARIO DEL PEREIRA

El Diario es un medio que brinda la más completa información de lo que pasa en Risaralda y su capital Pereira, así como en Colombia y el mundo. Visitar sitio

En Pereira, el movimiento solidario ha tomado fuerza tras el terremoto que afectó a Risaralda y a otros cuatro departamentos, movilizando a organizaciones como Gestores de Vivienda y su proyecto Volver a Casa. Martha Serrano, gerente de la empresa y líder de la iniciativa, expresó que “estar en Pereira y no estremecerse es no ser humano”, destacando la importancia de la empatía ante la tragedia. Desde el inicio de la semana, un grupo de 30 ingenieros y profesionales especializados emprendió un recorrido técnico por 12 municipios de Risaralda, con el fin de documentar y diagnosticar el estado de las viviendas afectadas. Según lo reportado por El Diario, el trabajo consiste en registrar, verificar, georreferenciar, tomar evidencia fotográfica y realizar evaluaciones técnicas preliminares de los inmuebles priorizados.

Sigue a PULZO en Discover

Las brigadas, conformadas por estos 30 expertos distribuidos en ocho vehículos y equipados con tecnología y recursos de campamento, visitan casa por casa para clasificar el tipo de daño sufrido. La labor de los profesionales busca determinar si las viviendas pueden ser nuevamente habitadas, requieren únicamente reparaciones parciales, o si necesitan una reconstrucción total, incluso evaluando si el predio es adecuado para nuevos proyectos de vivienda. Serrano resaltó que para muchos de los miembros del equipo, la labor representa “la manera de darle gracias a Dios y a la vida porque nosotros aún tenemos una casa de pie y una familia completa esperándonos”.

El despliegue de Volver a Casa se desarrolla en coordinación con la Gobernación de Risaralda y la Entidad Descentralizada de Urbanismo y Renovación (EDUR), bajo un convenio a cero pesos que destaca la colaboración desinteresada de Gestores de Vivienda: la empresa asume todos los costos profesionales y logísticos, mientras la gobernación facilita la información necesaria para focalizar esfuerzos. Tanto Gestores como la gobernación han conformado equipos “espejo” de 30 profesionales cada uno, lo que permite acelerar la caracterización técnica de las viviendas en municipios como Mistrató, Quinchía, La Virginia y Santa Rosa de Cabal.

Una vez concluida la primera fase, la información recogida —que incluye registros, fotografías y localización precisa— será depurada en una base de datos. Cada hogar evaluado quedará documentado con datos clave para tomar decisiones técnicas y administrativas. El informe final presentará resultados, conclusiones y recomendaciones, permitiendo identificar con claridad las viviendas que requieren intervención prioritaria y orientar los recursos a la reconstrucción eficiente. Como recalca Serrano, el objetivo es “convertir los daños en información y la información en decisiones”, fundamentando así cualquier futura ruta de reconstrucción.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se realiza la evaluación técnica de las viviendas afectadas por el terremoto en Risaralda?

Los equipos de Volver a Casa, conformados por ingenieros y profesionales, realizan un recorrido en los municipios priorizados para registrar, georreferenciar, tomar fotografías y clasificar el daño en las viviendas. El diagnóstico establece si la vivienda es habitable, necesita reparaciones o debe ser demolida y reconstruida, según lo informa El Diario a partir de datos suministrados por la gobernación y la EDUR.

¿Qué información recopila el proyecto Volver a Casa para ayudar en la reconstrucción de viviendas en Risaralda?

De acuerdo con la gerente de Gestores de Vivienda, la misión recoge registros organizados de cada vivienda, evidencia fotográfica, ubicación georreferenciada y una clasificación técnica de los daños. Esa información se consolida en una base de datos y en un informe ejecutivo que sirve para priorizar esfuerzos de reconstrucción y formular proyectos concretos para la gestión de recursos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.