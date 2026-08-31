En las últimas horas se desarrolló la operación militar Azarías, una ofensiva dirigida contra integrantes de las disidencias de las Farc de alias ‘Iván Mordisco’. De acuerdo con el balance entregado por la Abelardo de la Espriella, hasta el momento 27 integrantes de esa organización fueron afectados durante las operaciones.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Presidente Abelardo de la Espriella anuncia la creación del Bloque de Búsqueda Anticorrupción desde la Casa de Nariño)

El resultado incluye 20 integrantes muertos en desarrollo de las operaciones militares, cinco capturados y dos menores recuperados. Los capturados y los menores ya fueron extraídos del área donde se adelantan las acciones, mientras las autoridades continúan consolidando la información sobre el operativo.

Entre los integrantes muertos fue identificado mediante prueba dactiloscópica alias ‘Tigre’ o ‘Pintado’, señalado como principal cabecilla de la estructura Carolina Ramírez y hombre de confianza de ‘Mordisco‘. Su identificación fue establecida mediante procedimientos forenses, de acuerdo con el reporte oficial.

Lee También

La ofensiva también permitió ubicar y capturar a alias ‘Víctor’, señalado como cuarto cabecilla de la estructura. A esto se suma la incautación de armamento y elementos utilizados por la organización, en un resultado que afecta sus capacidades para desarrollar operaciones en la zona.

¡Golpe demoledor a las disidencias de alias “Iván Mordisco” en Guaviare! La Operación Militar AZARÍAS deja hasta el momento 27 integrantes de la estructura Carolina Ramírez afectados: 20 muertos en desarrollo de operaciones militares, 5 capturados y 2 menores recuperados.… pic.twitter.com/ljXB7gRP6D — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 1, 2026

¿Quién era alias ‘Tigre’, cabecilla de la estructura Carolina Ramírez?

Alias ‘Tigre’ o ‘Pintado’ era señalado por las autoridades como el principal cabecilla de la estructura Carolina Ramírez y uno de los hombres de confianza de Iván Mordisco.

Su muerte representa un golpe para la conducción de esa estructura, debido al nivel de responsabilidad que tenía dentro de la organización. La identidad fue establecida mediante una prueba dactiloscópica, procedimiento utilizado para confirmar plenamente a una persona a partir de sus huellas.

En paralelo, las autoridades reportaron la captura de alias ‘Víctor’, señalado como cuarto cabecilla de la misma estructura. Ambos resultados afectan la línea de mando de las disidencias en medio de las operaciones que se desarrollan en Guaviare.

¿Qué armas incautaron a las disidencias en Guaviare?

El mandatario también reportó la incautación de 26 fusiles, cuatro ametralladoras y tres pistolas. También fueron encontrados 10 equipos de campaña y 13 chalecos multipropósito.

La cantidad total de munición incautada todavía se encuentra en proceso de consolidación, por lo que el balance del material recuperado podría aumentar a medida que avance la verificación de los elementos encontrados en el área de operaciones.

El decomiso del armamento afecta la capacidad de fuego de la estructura Carolina Ramírez y se suma a los resultados contra sus integrantes y mandos.

¿Cómo afecta el operativo a las disidencias de Iván Mordisco?

La Fuerza Pública sostiene que el golpe impacta las capacidades militares, logísticas y financieras de la organización, además de afectar su control sobre corredores utilizados para actividades relacionadas con el narcotráfico.

La operación busca reducir la capacidad de las disidencias para movilizar hombres, armas y recursos en una zona estratégica para sus actividades ilegales. La afectación de mandos, combatientes y material de guerra también puede dificultar el funcionamiento de las estructuras que permanecen en el territorio.

Las autoridades señalaron que la ofensiva contra las estructuras de Iván Mordisco continuará y que las operaciones estarán enfocadas en sus cabecillas, integrantes, armamento y fuentes de financiación criminal.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.