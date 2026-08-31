Por: Blu Radio

Blu Radio es una cadena de radio colombiana, propiedad de Caracol Televisión en donde encontrará las noticias de Colombia y el mundo sobre deportes, actualidad, tecnología, política, fútbol. Visitar sitio

Un vuelo de Satena con destino a Medellín tuvo que regresar este lunes en horas de la tarde al Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, en Barranquilla, luego de presentar una falla técnica en uno de sus motores.

Sigue a PULZO en Discover

(Le puede interesar: Falla en El Dorado prende las alarmas y cambia operación de varios vuelos: hacen llamado a viajeros)

De acuerdo con el reporte entregado por la aerolínea, la aeronave debió realizar un aterrizaje de emergencia en el mismo aeropuerto del que había despegado, como medida preventiva ante la situación presentada durante el vuelo.

Satena informó que los 24 pasajeros que viajaban a bordo no resultaron afectados por la falla registrada en uno de los motores de la aeronave. La compañía señaló que la situación fue atendida siguiendo los protocolos establecidos.

Lee También

Debido al inconveniente técnico, el vuelo que tenía como destino la capital antioqueña no pudo completar su recorrido hasta Medellín y tuvo que ser reprogramado por la aerolínea.

(Lea también: Accidente aéreo cerca de Bogotá: aeronave tuvo que aterrizar de emergencia)

Según informó Satena, los pasajeros podrán realizar el trayecto este martes 1 de septiembre, cuando está previsto que se retome la operación correspondiente a esta ruta.

El incidente generó la activación de los procedimientos de seguridad de la compañía, sin que se reportaran personas lesionadas ni otras afectaciones entre los pasajeros que se encontraban en el vuelo.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.