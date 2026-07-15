Un accidente aéreo se registró en la tarde de este miércoles 15 de julio en el municipio de Gachancipá, Cundinamarca, donde una aeronave tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia cerca de la empresa Jerónimo Martins.
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En un primer momento, medios como Caracol Radio y Noticias Uno informaron sobre la emergencia y señalaron que al lugar fueron enviados organismos de socorro para atender la situación.
#ÚltimaHoraEnCanal1 | Se presenta un accidente aéreo, cerca de la empresa Jerónimo Martins en el municipio de Gachancipá.
En desplazamiento Bomberos de Gachancipá, ambulancias, policía. #EnPunto. pic.twitter.com/MU7rJ3lc6HLee También
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— Canal 1 (@Canal1_Col) July 15, 2026
Posteriormente, citando a Bomberos de Cundinamarca se precisó que la aeronave hizo un aterrizaje de emergencia.
Blu Radio confirmó que el hecho no dejó personas heridas.
#EnDesarrollo Bomberos de Cundinamarca reportan el accidente de una aeronave en el municipio de Gachancipá, Cundinamarca, quien aterrizó de emergencia. El hecho no deja heridos. pic.twitter.com/v9THsyytcc
— BluRadio Colombia (@BluRadioCo) July 15, 2026
Bomberos, ambulancias y Policía atendieron la emergencia
Tras conocerse el incidente, unidades de Bomberos de Gachancipá, ambulancias y la Policía se desplazaron hasta el sitio para verificar las condiciones de la emergencia y atender cualquier eventualidad.
De acuerdo con el reporte de Bomberos de Cundinamarca, la situación fue controlada sin que se reportaran personas lesionadas.
Hasta el momento, las autoridades no han entregado información sobre el tipo de aeronave involucrada, el número de ocupantes ni las causas que llevaron al aterrizaje de emergencia.
Autoridades entregarán más detalles del incidente
La información sobre el accidente aéreo continúa en desarrollo y se espera que en las próximas horas las autoridades competentes entreguen un reporte oficial con mayores detalles sobre lo ocurrido.
Pulzo estará atento a las actualizaciones de la Aeronáutica Civil y de los organismos de emergencia para ampliar la información en cuanto se conozcan nuevos datos.
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