Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El caso de Johan Alexis Naranjo Cuesta, un adolescente de 17 años que pertenecía a la comunidad LGBT, ha conmocionado a los habitantes de Medellín. El hallazgo de su cuerpo sin vida en el sector del cerro El Volador, el sábado 29 de agosto, ha dado pie a una investigación exhaustiva por parte de las autoridades. La preocupación de su madre al no obtener respuesta de Johan cuando regresó a casa tras su jornada laboral la llevó a ingresar por sus propios medios a la vivienda, donde lo encontró tendido junto a la cama con evidentes signos de violencia.

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De acuerdo con el testimonio de la madre y de los vecinos, el ambiente en la vivienda era inusual esa tarde. La mujer relató que encontró una funda de almohada en la boca de Johan y varias lesiones en su cuerpo. Con la ayuda de la comunidad, trasladaron al joven con urgencia al Hospital Pablo Tobón Uribe, aunque los médicos confirmaron que Johan ya no presentaba signos vitales al momento de su llegada.

El caso tomó mayor gravedad tras las declaraciones de la Policía del Valle de Aburrá, que anunció que el cuerpo presentaba lesiones compatibles con actos de violencia prolongada, e incluso signos de tortura. Entre las heridas detalladas por las autoridades se encontraron marcas en el cuello, aparentemente causadas por rasguños, y laceraciones en las piernas. Dentro de la investigación, se conoció también que varios vecinos afirmaron haber observado a un hombre saliendo de la vivienda durante la madrugada, elemento que suma relevancia a las indagaciones.

Otro elemento que alimenta el misterio en torno al crimen es el testimonio de la madre, quien afirmó que durante su intento por contactar a Johan, un hombre atendió una de las llamadas al celular del joven y dijo que el teléfono había sido empeñado en el centro de Medellín.

Johan Alexis residía normalmente con su abuela en el barrio La Aurora, aunque en los días previos al hecho se encontraba viviendo temporalmente en la casa de su madre, cercana al cerro El Volador. La Policía y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía asumieron la pesquisa. Su tarea será esclarecer los hechos, identificar a las personas que estuvieron presentes y determinar al responsable del homicidio, ante la conmoción generada por las circunstancias del crimen y la identidad de la víctima dentro de la comunidad LGBT.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el avance de la investigación sobre el asesinato de Johan Alexis Naranjo Cuesta en Medellín?

La investigación se encuentra en curso bajo la responsabilidad de la Policía y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía. Ambos organismos están recopilando testimonios, como el de los vecinos que vieron a un hombre salir de la vivienda, y revisando las circunstancias en las que apareció el cuerpo de Johan Alexis, que presentaba lesiones compatibles con actos de violencia y posible tortura, para determinar los responsables del crimen.

¿Por qué la muerte de Johan Alexis Naranjo Cuesta ha generado preocupación en la comunidad LGBT?

El asesinato de Johan Alexis ha provocado especial inquietud tanto por la brutalidad del crimen como por su pertenencia a la comunidad LGBT. Las condiciones en las que fue hallado y los posibles indicios de violencia prolongada han motivado llamados de atención sobre la seguridad y el respeto a la vida de las personas LGBT en la ciudad.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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