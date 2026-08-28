Las llamas mantienen ocupados a los organismos de socorro en Medellín. Un incendio forestal registrado en los sectores de Rodeo Alto y Tres Cruces llevó a la activación de dos nuevas tripulaciones para apoyar las labores de emergencia.

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Con estos refuerzos, ya son cinco las tripulaciones que trabajan en la zona, pues tres equipos de Bomberos Medellín se encontraban atendiendo el incendio desde antes.

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Los organismos de emergencia continúan en el lugar con labores para controlar y sofocar las llamas, mientras avanzan las acciones para contener la emergencia forestal.

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“La articulación de los organismos de socorro y bomberos en el territorio es fundamental para atender y contener las emergencias forestales”, señalaron desde la DAGRD de Medellín.

En este momento dos tripulaciones de organismos de socorro se activan al control de incendio forestal en Rodeo Alto / Tres Cruces. Este equipo de trabajo se suma a las 3 tripulaciones de Bomberos Medellín que se encuentran en la zona combatiendo las llamas. Seguimos en sitio. https://t.co/pmceGma1IH — DAGRD – Medellín (@DAGRDMedellin) August 29, 2026

Por ahora, los equipos permanecen desplegados en los sectores afectados para avanzar en el control del incendio.

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