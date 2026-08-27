Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un incendio forestal encendió las alarmas en las laderas del volcán Cerro Machín, en la zona rural de Ibagué, la noche del miércoles 26 de agosto. De acuerdo con la información registrada, la conflagración inició a escasos metros del cráter y en las cercanías de una escuela rural, hecho que aumentó la preocupación entre los habitantes, quienes temieron posibles daños a las viviendas y predios agrícolas del sector.

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Según lo informado, la emergencia fue afrontada de manera inmediata por la comunidad del corregimiento Tapias, cuyo sentido de solidaridad permitió contener las llamas durante la madrugada, evitando que el incendio se extendiera hacia los hogares y cultivos próximos. Gracias a esta acción colectiva, no fue necesaria la intervención de los bomberos oficiales ni de otros organismos de socorro. La prioridad de los pobladores fue salvaguardar tanto la escuela como los medios de vida dependientes de la ganadería y agricultura, que predominan en esta región rural.

La sospecha sobre el origen del incendio fue uno de los puntos centrales según Emir Aguilera, edil del corregimiento Tapias. El líder comunal manifestó la preocupación de los residentes, asegurando que el incendio fue intencional. “Este incendio en las laderas del volcán Cerro Machín fue provocado y hay manos criminales detrás de esto”, afirmó Aguilera, quien hizo énfasis en la gravedad del incidente por la cercanía con la escuela.

Aguilera puntualizó que las quemas no son una práctica habitual en esta zona, dedicada mayoritariamente a labores rurales y en la que no se reportan antecedentes similares. De acuerdo con el edil, la ubicación del fuego en la ladera del cráter, a pocos metros del volcán, es particularmente inquietante y demanda la intervención de las autoridades para esclarecimiento de los hechos.

Las autoridades, representadas por Humberto Leal, secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo de Ibagué, confirmaron que el incendio se extinguió completamente en las primeras horas del día siguiente, gracias a la acción de los vecinos de Tapias. Leal explicó que el traslado de los organismos de respuesta desde el casco urbano hacia el corredor Toche-Tapias puede requerir al menos dos horas, por lo cual la intervención vecinal resultó crucial en el control de la emergencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la comunidad sospecha que el incendio en Cerro Machín fue provocado?

La sospecha de la comunidad sobre la provocación del incendio surge, según Emir Aguilera, edil de Tapias, porque este tipo de quemas no es habitual en la zona y el fuego inició en un lugar inusual, muy cerca del cráter y de una escuela rural. Por ello, los residentes consideran que podría haber habido una acción intencional y esperan que las autoridades investiguen la posible responsabilidad de terceros.

¿Quiénes controlaron el incendio en las laderas del volcán Cerro Machín?

De acuerdo con la información entregada, fueron los mismos habitantes del corregimiento Tapias quienes unieron esfuerzos para controlar y finalmente extinguir el incendio durante la madrugada. Gracias a esta rápida respuesta comunitaria, no fue necesario el desplazamiento de los bomberos oficiales ni la intervención de otros organismos de socorro, hecho que evitó daños mayores en la zona rural de Ibagué.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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