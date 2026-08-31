Por: El Espectador

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El vicepresidente José Manuel Restrepo se perfila como el principal representante de Colombia en la nueva estrategia diplomática ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), centrada en seguridad y paz. Aunque la prioridad actual de la política pública está puesta en la confrontación directa con los grupos criminales, la continuidad en la implementación del Acuerdo de Paz firmado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) sigue vigente y la comunidad internacional, especialmente la ONU, juega un papel fundamental en la verificación y el acompañamiento de este proceso. El Gobierno, por tanto, busca alinear su nueva perspectiva con los compromisos que asumió, lo que convierte a este foro multilateral en un escenario crucial para ajustar y debatir esas directrices.

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El futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), uno de los mecanismos establecidos después del acuerdo de La Habana, ha sido motivo de intensa discusión, especialmente en el contexto de las discusiones presupuestales y la relación con organismos internacionales. En este sentido, la más reciente radicación del presupuesto general para el año 2027 marcó un hito, pues ya refleja los ajustes solicitados por el presidente Abelardo de la Espriella. Estos cambios incluyen la programación de reuniones importantes en septiembre y octubre en la sede de la ONU en Nueva York, donde la política de seguridad y el seguimiento a los compromisos de paz se debatirán ampliamente.

Según la información presentada en el documento de presupuesto al Congreso, se destinó un rubro de 821.803 millones de pesos colombianos (COP) para la JEP. Esto significa un aumento del 10,4 % frente a la más reciente asignación realizada bajo la administración anterior, un dato relevante para comprender la importancia que el actual Gobierno otorga a este órgano judicial. Por otro lado, resulta llamativo que la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz no figure entre las entidades con presupuesto asignado, aunque sí aparecen recursos destinados a otras entidades encargadas de tareas relacionadas con el avance de la paz. Esta ausencia sugiere una reorganización en la distribución de fondos y prioridades dentro del conjunto de instituciones dedicadas a la implementación del acuerdo.

Así, la estrategia del Gobierno se apoya tanto en la acción diplomática como en la planificación financiera, aspectos que serán clave durante los próximos meses en la discusión nacional e internacional sobre paz y seguridad.

¿Qué papel cumple la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia?

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es uno de los mecanismos centrales surgidos tras el Acuerdo de Paz de La Habana y se encarga de investigar, juzgar y sancionar los crímenes relacionados con el conflicto armado. De acuerdo con el presupuesto radicado ante el Congreso, la JEP recibirá un aumento importante en recursos para el año 2027, lo que refleja la continuidad en su papel fundamental dentro de la política de paz del Gobierno.

¿Por qué la ONU es relevante en el seguimiento del Acuerdo de Paz colombiano?

La Organización de Naciones Unidas (ONU) es un organismo multilateral que brinda acompañamiento y verificación internacional al proceso de implementación del Acuerdo de Paz en Colombia. En este contexto, el Gobierno ve a la ONU como un escenario clave para dialogar sobre los ajustes y la política de seguridad, fortaleciendo así el respaldo mundial y la garantía de cumplimiento de los compromisos asumidos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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