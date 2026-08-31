Por: El Espectador

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El proceso de liquidación del Ministerio de Igualdad dio un paso significativo con la expedición de las primeras decisiones formales, bajo la dirección del liquidador John Milton Rodríguez, pastor y exsenador. Según documentos oficiales del proceso, que comenzó en el gobierno anterior y solo ahora toma definiciones claras durante la administración de Abelardo de la Espriella, Rodríguez ha emprendido acciones para reestructurar de fondo la entidad. En desarrollo de este objetivo, se suprimieron cinco viceministerios —Juventud, Mujer, Pueblos Étnicos y Campesinos, Poblaciones y Territorios Excluidos, y Diversidades—, decisión habilitada mediante la resolución LIQ-00090 del 28 de agosto de 2026. Esta medida, de efecto inmediato, también implicó el retiro de quienes seguían ocupando esos cargos, quienes deberán entregar sus responsabilidades formalmente en un plazo de quince días, conforme al procedimiento detallado en el acta de entrega a firmar con el liquidador o su delegado.

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Adicionalmente, mediante la resolución LIQ-00096, también del 28 de agosto de 2026, se instauró un régimen de contratación específico para el proceso de liquidación del Ministerio. Esta directriz establece que la entidad no podrá iniciar nuevas actividades relacionadas con su manejo habitual y limita sus funciones a “expedir actos, realizar operaciones, celebrar convenios y suscribir los contratos necesarios para su liquidación”. Toda nueva actuación en materia contractual debe justificar expresamente su relación directa con la liquidación, restringiendo el margen de acción a lo estrictamente necesario, como representaciones judiciales, defensa de los intereses de la entidad, manejo de activos, organización de archivos y servicios indispensables para el funcionamiento del equipo liquidador, entre otros aspectos señalados en la resolución.

Por otra parte, se dispuso la creación de un Comité de Liquidación y Contratación. Este órgano consultivo estará conformado por el liquidador Rodríguez, además de un servidor público designado para labores jurídicas y otro para apoyo financiero y presupuestal, ambos nombrados a discreción del liquidador. El comité también podrá invitar a sus sesiones funcionarios, asesores o expertos cuya presencia se considere necesaria para el avance ordenado de la liquidación. Así se busca garantizar un proceso transparente, eficiente y riguroso, limitado exclusivamente al cierre ordenado del Ministerio de Igualdad, sin margen para nuevas gestiones fuera del marco de la extinción de la entidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron los cambios principales ordenados en el proceso de liquidación del Ministerio de Igualdad?

Los cambios más relevantes consistieron en la supresión inmediata de cinco viceministerios y el retiro de sus titulares, además del inicio de un régimen especial de contratación que restringe cualquier actividad a las estrictamente necesarias para la liquidación, como lo establecen las resoluciones LIQ-00090 y LIQ-00096.

¿Qué es un Comité de Liquidación y Contratación y cómo funcionará en este caso?

El Comité de Liquidación y Contratación es un órgano consultivo creado para acompañar el proceso de extinción del Ministerio. Estará integrado por el liquidador, un funcionario de apoyo jurídico y otro de apoyo financiero, todos designados por el liquidador, quienes decidirán e invitarán a asesores o expertos según lo requiera el avance del proceso.

Balance del terremoto, según el presidente

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El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.