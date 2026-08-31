Por: El Espectador

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La Cancillería de Colombia oficializó el nombramiento de Pedro Agustín Roa como cabeza del Viceministerio de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional. Según informó la Cancillería en su cuenta oficial de X (antes Twitter), la ceremonia fue encabezada por el canciller Omar Bula, quien delegó a Roa la responsabilidad de dirigir esta entidad que, recientemente creada, tiene bajo su misión la gestión de asuntos migratorios y consulares, así como la protección internacional de los colombianos.

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Con una trayectoria de tres décadas y una sólida experiencia dentro de la carrera diplomática y consular, Pedro Agustín Roa cumple con la exigencia establecida para este cargo: tener certificación académica por parte de la Academia Diplomática. Cabe resaltar que, en el pasado, el primer nombramiento efectuado por el gobierno de Gustavo Petro en esta dependencia, no cumplía dicho requisito, lo que destaca la importancia de la formación para legitimar y fortalecer la institucionalidad.

Roa, arquitecto de profesión, ha dedicado más de 27 años a labores en el Ministerio de Relaciones Exteriores y en representaciones diplomáticas. Ha trabajado en temas multilaterales, cooperación internacional, gestión institucional y política exterior. El nuevo viceministro expresó que sus prioridades serán articular los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo con este despacho joven, que tras años de debate fue creado para responder a múltiples retos y demandas relacionadas con los migrantes, los servicios consulares y la protección internacional, tanto en Colombia como en el extranjero.

Entre las competencias asignadas a Roa están la dirección de la política migratoria y de protección internacional, la gestión de los servicios consulares, así como la vinculación de la diáspora colombiana y los procesos de retorno. Adicionalmente, tendrá la tarea de coordinar y supervisar la expedición de pasaportes, incluido el pasaporte diplomático y otros documentos oficiales, en línea con los acuerdos internacionales y normativas suscritas.

Pese a este avance, aún se espera el nombramiento oficial para el cargo de viceministro de Relaciones Exteriores, que estuvo ocupado por Juana Santamaría durante la administración anterior. Por ahora, Roa se suma al equipo viceministerial liderado también por Daniella Restrepo, quien dirige Asuntos Multilaterales y ha trabajado previamente con entidades internacionales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Para qué fue creado el Viceministerio de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional?

El Viceministerio de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional fue creado para asumir la gestión integral de los temas migratorios del país, fortalecer la agenda consular y articular la protección internacional de los ciudadanos colombianos tanto en Colombia como en el exterior. Su creación respondió a una necesidad discutida durante más de una década para atender de manera especializada y estratégica las múltiples demandas en materia migratoria y de servicios consulares.

¿Cuáles son las funciones principales del nuevo viceministro Pedro Agustín Roa?

Pedro Agustín Roa tiene la responsabilidad de liderar la formulación y ejecución de la política migratoria y consular, coordinar la expedición de pasaportes, y supervisar el retorno y la vinculación de la diáspora. Además, debe garantizar el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo en materia migratoria, así como fortalecer la capacidad institucional frente a desafíos internacionales y consulares.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.