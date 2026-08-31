Los hogares y pequeños negocios que se pasen de su meta de consumo de energía podrían recibir un cobro adicional desde este 1 de septiembre. El nuevo programa de ahorro contempla un recargo cuando el consumo supere en más de 10 % la meta individual fijada para cada usuario.

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Cabe mencionar que el recargo no se aplica sobre toda la factura, sino únicamente sobre los kilovatios hora que excedan el límite permitido. La penalización será del 30 % para los estratos 1, 2 y 3; del 50 % para los estratos 4, 5 y 6, y del 70 % para usuarios comerciales e industriales.

Cada usuario tendrá una meta calculada a partir de su consumo durante los últimos 12 meses. Si alguien tiene una meta de 100 kWh y consume 115 kWh, por ejemplo, el cobro adicional recaerá solamente sobre los 5 kWh que superaron el margen permitido.

La primera factura emitida después del comienzo del programa tendrá carácter pedagógico y no incluirá el cobro adicional, aunque el consumo de ese periodo sí será tenido en cuenta dentro del esquema.

La medida responde a la preocupación por los niveles de los embalses ante el riesgo de un fenómeno de El Niño de fuerte intensidad. La CREG indicó que existe una probabilidad de hasta 81 % de que este escenario se presente entre octubre y diciembre, justo cuando la demanda eléctrica podría alcanzar niveles elevados.

El programa tendrá una duración inicial de seis meses y podría extenderse dependiendo de las condiciones climáticas. Quienes consigan reducir su consumo en más de 10 % frente a su meta podrán recibir parte del dinero recaudado mediante los cobros adicionales, como saldo a favor en una factura posterior.

No todos los usuarios estarán incluidos. Hospitales, colegios, organismos de emergencia y seguridad, cárceles y algunas entidades públicas quedarán excluidos, al igual que usuarios con medidores prepago o servicio suspendido. También habrá excepciones para personas que dependan de equipos eléctricos por razones médicas.

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