El Fenómeno de El Niño ya llevó al Gobierno y a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) a poner sobre la mesa las primeras medidas para incentivar el ahorro de energía entre los colombianos y reducir la presión sobre el sistema eléctrico del país.

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La principal estrategia quedó establecida mediante la Resolución 101 120 de 2026, que creó un programa transitorio de incentivos al uso eficiente de energía eléctrica. La medida tiene una duración inicial de seis meses y busca disminuir la demanda ante el riesgo de baja hidrología y posibles dificultades para garantizar el suministro.

Así funcionará el programa de ahorro de energía

El mecanismo establece una meta individual de consumo para cada usuario, calculada a partir de su comportamiento histórico. Para determinarla, la CREG toma como referencia los consumos registrados durante los 12 meses anteriores a la entrada en vigencia de la resolución.

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A partir de esa meta se establecen dos escenarios. Quienes reduzcan su consumo y se ubiquen por debajo del 90 % de la referencia podrán acceder a un beneficio monetario, que será distribuido con los recursos recaudados por el programa.

En contraste, los usuarios que superen el 110 % de su meta tendrán un cobro adicional sobre el consumo que exceda ese límite. La medida busca que el mayor consumo tenga un costo adicional y, al mismo tiempo, que quienes ahorren puedan recibir un beneficio económico.

La aplicación es automática para los usuarios regulados incluidos en el programa, por lo que no deben realizar una inscripción o trámite para participar. Además, la CREG aclaró que estos cobros y beneficios son transitorios y no modifican las tarifas generales del servicio público de energía.

¿Por qué se toma esta medida?

La decisión está relacionada con el fortalecimiento del Fenómeno de El Niño durante el segundo semestre de 2026. La CREG señala que existe una probabilidad del 81 % de que el fenómeno alcance una categoría muy fuerte entre octubre y diciembre, mientras que la probabilidad de que las condiciones persistan hasta comienzos de 2027 llega al 97 %.

El problema está en que una menor cantidad de lluvias puede reducir los niveles de los embalses, fundamentales para la generación eléctrica colombiana. Por eso, el objetivo es anticiparse a un escenario de mayor presión sobre el sistema y promover desde ahora un menor consumo.

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La medida hace parte de una estrategia que busca que el ahorro energético sea una herramienta de prevención frente a la posible intensificación de El Niño, además de proteger la confiabilidad del suministro eléctrico en los próximos meses.

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