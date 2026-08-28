Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

Los incendios forestales en el Valle del Cauca han elevado la alarma entre autoridades y organismos de socorro, en una semana marcada por emergencias que comprometen amplias extensiones de vegetación y ponen en riesgo a las comunidades. De acuerdo con lo reportado en 90 Minutos, las elevadas temperaturas, la fuerza del viento y la ausencia prolongada de lluvias han generado condiciones propicias para la expansión del fuego en municipios como Cali, Restrepo, Andalucía, Ginebra, Palmira, Vijes, Florida, Yumbo, Buga y Tuluá durante los últimos diez días.

Sigue a PULZO en Discover

Uno de los casos más graves se registró en el sector de Yumbillo, donde dos incendios que, según investigaciones preliminares, habrían sido desencadenados por comportamientos humanos imprudentes obligaron a los equipos de emergencia a desplegar líneas cortafuego para intentar contener las llamas, en medio de la limitación de recursos hídricos y difícil acceso al terreno. Testimonios recogidos por la comunidad apuntan a que tres personas habrían sido vistas tomándose fotografías junto al incendio, lo que genera preocupación entre las autoridades.

En el municipio de Yumbo, un incendio originado por la quema de un vehículo se propagó rápidamente a las zonas verdes, requiriendo la intervención de un helicóptero de la Fuerza Aérea colombiana en operativos directos durante la madrugada, según el mismo medio. Así mismo, en Florida, las llamas alcanzaron hasta cuatro metros de altura y amenazaron áreas residenciales, mientras en Tuluá, los bomberos lograron contener el avance del fuego hacia un depósito de gas ubicado en las cercanías de un sembradío de caña, pese a trabajar hasta altas horas de la noche.

Las labores de control han tenido que adaptarse a las condiciones de cada territorio. En Buga, las autoridades solicitaron sobrevuelos técnicos para evaluar daños, aunque la altura y topografía impidieron el uso del sistema Bambi Bucket —un mecanismo aéreo de descarga de agua desde helicóptero utilizado especialmente en incendios forestales— obligando a continuar los trabajos en tierra, aún con dificultades técnicas y de comunicación. Además, en Cerrito, un integrante del grupo forestal de apoyo resultó herido durante las maniobras y tuvo que ser evacuado en ambulancia; sin embargo, hasta la fecha no se reportan daños a viviendas o cultivos.

Frente a este escenario, Cali refuerza su brigada forestal con 40 nuevas unidades para prevención y capacitación a las comunidades. También se habilitaron puntos estratégicos de abastecimiento de agua, como Ivase y Chipichape, para el uso del Bambi Bucket en caso de requerirse. El llamado de las autoridades a la ciudadanía es claro: evitar cualquier quema abierta, denunciar columnas de humo o actitudes sospechosas, y proteger la cobertura vegetal es crucial para contener una emergencia ambiental que amenaza tanto la naturaleza como a los habitantes del Valle del Cauca.

¿Cuáles son las causas de los incendios forestales en el Valle del Cauca?

De acuerdo con lo informado en 90 Minutos, varios de los incendios recientes en el Valle del Cauca tienen causas asociadas a la acción humana, como la quema irresponsable de residuos o vehículos fuera de control y comportamientos imprudentes documentados por la comunidad. Además, factores climáticos como las altas temperaturas, fuertes vientos y la ausencia de lluvias agravan la situación y facilitan la propagación de las llamas en zonas vulnerables.

¿Qué medidas están tomando las autoridades de Cali y el Valle del Cauca para controlar los incendios forestales?

Según el mismo medio, las autoridades han reforzado la brigada forestal de Cali con 40 nuevas unidades y han intensificado la capacitación a comunidades en puntos críticos. También se han habilitado puntos de abastecimiento de agua para el uso de helicópteros con el sistema Bambi Bucket en operaciones aéreas. El llamado principal es a la prevención y denuncia oportuna de cualquier quema o actividad sospechosa para mitigar el impacto de esta emergencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.