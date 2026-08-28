Por: EL PILON SA

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La protección que durante varios meses acompañó a Juliana Guerrero ha llegado oficialmente a su fin, luego de que la Unidad Nacional de Protección (UNP) decidiera retirar el esquema de seguridad que le había sido asignado. Esta decisión, tomada tras una evaluación de la entidad bajo la actual dirección, implica que Guerrero queda sin el acompañamiento de escoltas y medidas de seguridad que fueron autorizadas durante el gobierno de Gustavo Petro y que anteriormente confirmó Augusto Rodríguez, exdirector de la UNP. En su momento, el funcionario evitó entregar detalles sobre la conformación del esquema, citando razones de seguridad.

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Sin embargo, Guerrero todavía cuenta con una opción para intentar conservar la protección. De acuerdo con la información, puede apelar la decisión dentro de los próximos 10 días, solicitando que la UNP vuelva a analizar las condiciones que dieron origen a las medidas de seguridad. Hasta el presente, la joven vallenata no ha sido notificada oficialmente por la UNP sobre el retiro del esquema, según sus declaraciones a Red+ Noticias. Guerrero aseguró: “Estoy nuevamente en estudio de seguridad para revisar la pertinencia de este”.

La medida tomada por la Unidad Nacional de Protección también se produce en medio de una serie de cuestionamientos relacionados con la trayectoria de Guerrero desde su llegada al Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar. Su designación en este órgano se produjo por orden directa de Gustavo Petro, pero el pasado mes presentó su renuncia. Incluso antes de su salida, su nombre había aparecido en diversos señalamientos sobre una posible influencia en distintas entidades durante la administración gubernamental anterior.

De acuerdo con información publicada por El Tiempo, tanto el esquema de Guerrero como el de Beto Coral, influenciador que también acaba de perder su protección, representaban un gasto mensual cercano a los 40 millones de pesos. Estos esquemas fueron asignados en el periodo en el que Petro lideraba el Gobierno y dirigía el Pacto Histórico.

Actualmente, Juliana Guerrero enfrenta problemas legales, ya que sigue vinculada a un proceso de la Fiscalía por presunto fraude procesal y falsedad ideológica. Además, debe enfrentar un juicio relacionado con la posible presentación de títulos falsos para acceder a un cargo en la Vicepresidencia de Juventudes. La audiencia de formulación de acusación aún no tiene fecha, porque fue aplazada debido a su inasistencia en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la UNP retiró el esquema de seguridad de Juliana Guerrero?

La Unidad Nacional de Protección (UNP) decidió retirar el esquema de seguridad de Juliana Guerrero después de una evaluación interna bajo su actual dirección. La protección había sido autorizada durante el gobierno anterior, pero la entidad determinó que ya no era pertinente mantener el acompañamiento, aunque Guerrero tiene la posibilidad de apelar y solicitar una nueva revisión.

¿Cuáles son los procesos legales que enfrenta Juliana Guerrero actualmente?

Juliana Guerrero está vinculada a un proceso de la Fiscalía por presunto fraude procesal y falsedad ideológica. Además, enfrenta un juicio por la supuesta presentación de títulos falsos para acceder a un cargo en la Vicepresidencia de Juventudes. La audiencia de formulación de acusación en Bogotá aún no se ha realizado, ya que fue aplazada debido a su ausencia.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.