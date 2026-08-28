Los cambios en los esquemas de seguridad que están bajo responsabilidad de la Unidad Nacional de Protección (UNP) continuarían. Una de las decisiones que despierta inquietud involucra a la familia del activista Beto Coral.

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De acuerdo con una fuente cercana a Coral que habló con Caracol Radio, la familia recibió la resolución mediante la cual la UNP ordena el desmonte del esquema de seguridad que actualmente brinda a la madre y al hermano del activista.

La medida se conoce en medio de la revisión de los esquemas de protección que adelanta la entidad con la llegada del nuevo Gobierno y después de la salida de Coral del territorio colombiano.

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Familia de Beto Coral cuestiona decisión de la UNP

El entorno del activista manifestó su preocupación por la decisión, especialmente por el tiempo establecido para controvertirla. Según la información conocida, la familia cuenta con 10 días para presentar una apelación.

La familia considera que ese plazo resulta insuficiente teniendo en cuenta las circunstancias que rodean a la madre de Coral. Según su versión, ella es viuda de un oficial de la Policía Nacional y ha sido víctima de amenazas y persecución.

Por esa razón, el entorno de Coral cuestiona que la decisión de desmontar la protección se tome pese a los antecedentes que, según aseguran, han puesto en riesgo a su familiar.

Polémicas y logros de Petro

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