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Las pruebas Saber 11° representan un momento clave en la vida académica de los estudiantes colombianos que cursan el grado once, pues su resultado define no solo la calidad de la educación recibida a nivel nacional, sino que constituye el requisito principal para acceder a la educación superior, a becas de excelencia y a opciones de crédito educativo. De acuerdo con información del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), esta evaluación es obligatoria y sus resultados se convierten en filtro esencial para los procesos de admisión de instituciones universitarias en Colombia.

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El ICFES ha establecido un cronograma diferenciado según el calendario académico adoptado por cada colegio del país. Para el año 2026, los planteles de calendario B realizaron el examen a mitad de marzo y recibieron sus resultados en mayo. Por su parte, los estudiantes de calendario A presentaron la prueba a finales de julio y podrán consultar sus puntajes individuales a partir de septiembre de 2026, cumpliendo así con la publicación oficial establecida por el instituto.

El acceso a estos resultados se realiza a través de PRISMA, la plataforma digital del ICFES. El proceso es sencillo y solo requiere ingresar al portal oficial (www.icfes.gov.co), dirigirse a la sección de resultados, seleccionar el examen Saber 11°, indicar el año y periodo, completar los datos de identificación y finalmente descargar el reporte en formato PDF. Toda esta información está disponible de forma gratuita y garantiza que cada estudiante acceda sin obstáculos a su historial académico.

El resultado entregado por el ICFES incluye varios componentes evaluativos. El puntaje global, que va de 0 a 500, es el principal indicador que consideran las universidades. Además, existen puntajes independientes para cada una de las cinco áreas evaluadas: Lectura Crítica, Matemáticas, Sociales y Ciudadanas, Ciencias Naturales e Inglés, cada una sobre una escala de 0 a 100. También se establece un nivel de desempeño que describe la habilidad lograda y una posición relativa (puesto y percentil) respecto al total de evaluados, mostrando qué porcentaje tuvo un puntaje menor.

Es relevante destacar que, según el ICFES, no existe límite de intentos para repetir la prueba Saber 11°. Esta alternativa es fundamental para quienes buscan ingresar a carreras de alta demanda o postularse a becas, pues permite mejorar el puntaje alcanzado. El informe recalca que cada resultado es independiente y que las universidades suelen aceptar el mejor registro según sus políticas internas. Por ello, se aconseja validar regularmente la información personal y descargar el reporte en las fechas oficiales, evitando contratiempos en los procesos de postulación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo se publican los resultados de la prueba Saber 11° 2026 del ICFES?

De acuerdo con la información suministrada por el ICFES, los estudiantes de calendario B obtuvieron sus resultados en mayo, mientras quienes cursan calendario A podrán consultarlos a partir de septiembre de 2026. Las fechas específicas dependen del periodo de presentación del examen.

¿Cómo se debe consultar y descargar el puntaje del examen Saber 11° en la plataforma PRISMA?

Para verificar el puntaje, usted debe ingresar al portal oficial del ICFES, acceder a la sección “resultados”, seleccionar Saber 11°, elegir el año 2026 y el calendario correspondiente, y digitar los datos personales y número de registro. El sistema permite visualizar y descargar el informe en formato PDF para uso personal o trámites académicos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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