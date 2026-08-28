Por: El Espectador

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El gobierno de Abelardo de la Espriella presentó ante el Congreso de la República un ambicioso proyecto de presupuesto general para 2027, con un monto que alcanza los COP 634,95 billones. Según los datos ofrecidos, se trata de un incremento considerable respecto a los años anteriores: representa COP 59,2 billones más en comparación con la solicitud presupuestal del gobierno de Gustavo Petro, y es incluso COP 87,98 billones superior al presupuesto aprobado para el año 2026, que fue de COP 546,98 billones.

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Pese al crecimiento general del presupuesto, uno de los aspectos más llamativos de la propuesta gubernamental es la reducción en el rubro destinado a la inversión en ciencia, tecnología e innovación. Como puntualiza la información, la comparación se enfoca exclusivamente en los recursos de inversión pública, es decir, aquellos dirigidos a los programas sectoriales y no incluye el presupuesto de funcionamiento del Ministerio de Ciencia, ya que la información disponible no lo detalla para la vigencia de 2026.

En detalle, en 2026 el sector de ciencia, tecnología e innovación contaba con una apropiación vigente de COP 328.000 millones para inversión, mientras que el proyecto de De la Espriella plantea una reducción a COP 310.608 millones en 2027. Eso implica una baja de COP 17.392 millones, lo que equivale a un recorte del 5,3%. No obstante, este ajuste no es homogéneo entre todos los programas del sector.

Por ejemplo, el programa principal, Fomento a Vocaciones, Formación y Apropiación Social de la Ciencia, Tecnología e Innovación, pasaría de COP 290.000 millones a COP 286.568 millones, apenas 1,18% menos, casi igualando los recursos del año anterior. Donde sí se observa un recorte significativo es en Fortalecimiento y Apoyo a la Gestión Institucional, cuyos recursos disminuirían casi a la mitad, pasando de COP 32.000 millones a COP 16.040 millones. Al contrario, el programa de Fortalecimiento de la Gobernanza e Institucionalidad Multinivel experimenta un incremento de COP 2.000 millones (33,3%), con miras a impulsar la articulación institucional y regional.

Cabe señalar que el programa Investigación con Calidad e Impacto, con COP 20.000 millones en 2026, no aparece en la propuesta de 2027. Si se suman estos recursos excluidos, la reducción de la inversión ascendería a cerca del 11%. Todo esto ocurre mientras la ministra de Ciencia, Claudia Benavides Salazar, asume el cargo con el compromiso previo del nuevo gobierno de aumentar gradualmente la inversión en ciencia y tecnología para acercarla al 1 % del Producto Interno Bruto (PIB), cuando hoy se sitúa cerca del 0,3%. De acuerdo con el artículo, el primer presupuesto presentado dista de ese objetivo.

¿Por qué se redujo el presupuesto de inversión en ciencia para 2027 en Colombia?

De acuerdo con la información suministrada, la propuesta del gobierno de Abelardo de la Espriella para 2027 contempla una reducción en la inversión pública destinada a ciencia, tecnología e innovación respecto al año anterior. Esta reducción se refleja tanto en los programas de soporte institucional como en ciertos fondos sectoriales, aunque se mantienen casi intactos los recursos para el fomento de vocaciones científicas y se incrementa la financiación para la gobernanza regional. Sin embargo, el recorte no es explicado de manera expresa en el artículo, que únicamente reporta las cifras y los ajustes propuestos.

¿Qué programas de ciencia y tecnología tuvieron los mayores cambios en el presupuesto 2027?

El paquete presupuestal presentado para 2027 muestra una disminución significativa en el programa de Fortalecimiento y Apoyo a la Gestión Institucional, cuyos fondos casi se reducen a la mitad, mientras que el programa de Fortalecimiento de la Gobernanza e Institucionalidad Multinivel incrementa su asignación en 33,3%. Por otro lado, el programa Investigación con Calidad e Impacto, que recibió recursos en 2026, desaparece como partida independiente para 2027, lo que influye en la reducción global de la inversión en el sector.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.