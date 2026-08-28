Por: El Espectador

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El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación canceló recientemente la Convocatoria 978, iniciativa que pretendía asignar COP 109.000 millones provenientes del Fondo de Investigación en Salud a proyectos de investigación en el sector sanitario. Según la ministra Claudia Benavides Salazar, esta decisión responde a la emergencia nacional derivada del sismo registrado el 10 de agosto de 2026, así como a la declaración oficial de desastre que emitieron las autoridades. Benavides manifestó que "la ciencia y la tecnología no pueden estar de espaldas a las crisis del país", y recalcó la necesidad urgente de reorientar estos recursos para financiar investigaciones dedicadas a analizar y resolver las recientes afectaciones en salud pública derivadas del terremoto.

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En un comunicado oficial, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación explicó que los COP 109.000 millones seguirán destinándose al fomento de investigaciones en salud, pero ahora estarán enfocados en temas surgidos por la emergencia. La nueva convocatoria será elaborada de manera conjunta con el Ministerio de Salud y priorizará los territorios más perjudicados por el fenómeno, valiéndo­se de la información suministrada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El diario 'El Espectador' recogió el análisis entregado por Minciencias, que calificó como una "afectación sustancial" el impacto del sismo sobre la estructura y pertinencia de la convocatoria original. Se concluyó que mantener el proceso sin modificaciones habría implicado orientar estos fondos hacia problemáticas que ya no representan la prioridad para el país en esta coyuntura. Por tal motivo, el Comité del Fondo de Investigación en Salud recomendó poner fin anticipado a la Convocatoria 978.

La decisión, no obstante, ha generado cuestionamientos entre la comunidad científica. Investigadores expresaron su inconformidad por haber trabajado intensamente en las propuestas, solo para que la convocatoria fuera revocada tan solo un día antes del plazo final de entrega. Julián Fernández-Niño, profesor universitario y doctor en epidemiología, manifestó en la red social X que muchos equipos habían solicitado prórrogas precisamente por las dificultades derivadas del terremoto, por lo que calificó la medida como una falta de respeto frente al esfuerzo invertido.

Frente a las críticas, el ministerio reconoció el trabajo invertido por las universidades y grupos de investigación, y ofreció garantías de que la nueva convocatoria será más rápida y reducirá los trámites administrativos. Se busca que los interesados puedan ajustar y presentar con mayor facilidad sus proyectos ante el nuevo escenario nacional. Finalmente, Benavides invitó a todos los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación a participar activamente en este proceso, destacando su importancia para enfrentar la coyuntura actual.

¿Por qué se canceló la Convocatoria 978 del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación?

La Convocatoria 978 fue cancelada porque, según el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el sismo del 10 de agosto de 2026 cambió de manera significativa las necesidades de investigación en salud en Colombia. De acuerdo con la entidad y el Comité del Fondo de Investigación en Salud, mantener la convocatoria en sus términos originales habría significado destinar fondos públicos a prioridades desactualizadas, por lo que se decidió redirigir los recursos a nuevas investigaciones relacionadas con las consecuencias sanitarias del desastre.

¿Cuáles serán los cambios en la nueva convocatoria de investigación en salud del ministerio?

El ministerio afirmó que la nueva convocatoria será estructurada junto con el Ministerio de Salud y priorizará los territorios más afectados por el terremoto, de acuerdo con la información de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Adicionalmente, se anunció que los requisitos administrativos y de documentación se simplificarán para facilitar el ajuste y la postulación de proyectos, lo que busca una respuesta más ágil ante la emergencia sanitaria nacional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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