Por: Noticiero 90 minutos

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El eclipse lunar parcial ocurrido el 27 de agosto de 2026 se erigió como uno de los sucesos astronómicos más destacados del año, al captar la atención de millones de personas en el continente americano y otras regiones. De acuerdo con la información disponible, aunque no se trató de un eclipse total, la precisión con la que se alinearon el Sol, la Tierra y la Luna permitió que la sombra más oscura de nuestro planeta, llamada umbra, cubriera el 96.3 % del disco lunar en el punto culminante del evento. Esta circunstancia generó una transformación notable en el color del satélite natural, que adoptó intensos tonos rojos y anaranjados, efecto que evocó el fenómeno conocido popularmente como “Luna de sangre”.

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Según las fuentes citadas en el artículo, el evento fue observado sin dificultades en América del Norte y América del Sur, donde las condiciones horarias facilitaron la visualización continua durante la noche. Por ejemplo, en México y Colombia, la fase máxima ocurrió justo antes de la medianoche del jueves 27 de agosto, mientras en Chile y Argentina se vivió durante las primeras horas del viernes 28. Europa occidental y África pudieron presenciar las etapas finales justo antes del amanecer. La duración global del eclipse alcanzó las 5 horas y 38 minutos; dentro de este plazo, la fase conocida como umbral —cuando el color de la Luna cambia en mayor medida— se extendió por más de tres horas, detalle que potenció el impacto visual entre los observadores.

A diferencia de un eclipse solar, este acontecimiento no requirió protección ocular especial, permitiendo a familias, estudiantes y entusiastas de la astronomía observarlo a simple vista, o mejorar la experiencia con binoculares y telescopios que destacaron detalles como los cráteres de la superficie lunar sumidos en la sombra de la Tierra. Las imágenes capturadas, como las tomadas por John Paz, creador audiovisual egresado de la Universidad Autónoma de Occidente, evidenciaron el carácter majestuoso del fenómeno. Por otra parte, entidades y organizaciones registraron y compartieron el eclipse en distintos canales, subrayando lo que muchos describieron como una coreografía precisa del sistema solar.

Así, el eclipse lunar parcial de agosto de 2026 no solo generó imágenes inolvidables para la memoria colectiva, sino que también ratificó la capacidad de la naturaleza y la astronomía para unir a comunidades enteras bajo un mismo cielo.

¿Por qué el eclipse lunar parcial de agosto de 2026 fue considerado tan importante?

El eclipse lunar parcial de 2026 se destacó porque la sombra umbra de la Tierra alcanzó a cubrir el 96.3 % del disco lunar, generando una tonalidad “de sangre” muy intensa que fue apreciada en condiciones ideales por millones de personas en América y parte de Europa y África, de acuerdo con información de medios especializados y de las entidades que documentaron el fenómeno.

¿Qué significa la umbra durante un eclipse lunar?

La umbra es la parte central y más oscura de la sombra que proyecta la Tierra durante un eclipse lunar. Cuando la Luna entra en esta región, como ocurrió en el evento de 2026 con una cobertura del 96.3 %, el satélite toma colores rojizos y anaranjados característicos debido a la refracción de la luz del sol en la atmósfera terrestre.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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