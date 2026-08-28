Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La Universidad del Tolima ha dado un paso relevante en el camino hacia la sostenibilidad con la puesta en marcha de un sistema de paneles solares en su campus Santa Helena, ubicado en Ibagué. Según información oficial de la institución, esto la convierte en la primera universidad pública de Colombia en autogenerar y abastecerse de energía solar, marcando así un precedente dentro del sector académico nacional en temas de transición energética.

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Este avance fue posible gracias a la colaboración entre la Universidad del Tolima y dos actores clave del sector privado: Once Energy, la cual asumió el desarrollo técnico del proyecto, y Kai Energy, que actuó como fondo de inversión. De acuerdo con lo informado, esta alianza se estructuró bajo la figura de un acuerdo de compra de energía —conocido por sus siglas en inglés como PPA (Power Purchase Agreement)—, mecanismo que permite a la universidad asegurar el suministro de energía renovable y reducir costos relacionados con el consumo eléctrico tradicional.

El sistema implementado cuenta con 439 paneles solares, cuya capacidad de generación alcanzaría los 387.016 kilovatios hora anualmente, conforme a los datos presentados durante la inauguración. Este volumen de producción energética representa una disminución aproximada del 27 % en el consumo de electricidad convencional por parte de la universidad, con el consiguiente beneficio financiero para la institución.

Omar Mejía Patiño, rector de la Universidad del Tolima, subrayó la doble contribución del proyecto: mejora de las finanzas institucionales y reducción del impacto ambiental, dos aspectos alineados con los objetivos de la universidad. De acuerdo con las cifras suministradas, la infraestructura permitirá evitar la emisión de unas 1.951 toneladas de dióxido de carbono (CO₂) por año, efecto que la universidad compara con la siembra de cerca de 11.059 árboles.

La Universidad del Tolima planea seguir avanzando en su apuesta por las energías limpias. Dentro de sus próximos proyectos está prevista la instalación de dos puntos de carga para vehículos híbridos y eléctricos en el campus Santa Helena, con un tiempo estimado de recarga de 45 minutos. Así mismo, la universidad espera integrar este sistema de energía solar a actividades académicas e investigativas —principalmente en el programa de Ingeniería Forestal— y estudia replicar el modelo en otras sedes regionales, como Chaparral y El Guamo.

¿Cómo funciona un acuerdo de compra de energía PPA en proyectos como el de la Universidad del Tolima?

Un acuerdo de compra de energía, conocido como PPA (Power Purchase Agreement), es un contrato mediante el cual una entidad acuerda adquirir la energía producida por un proveedor durante un periodo determinado. En el caso de la Universidad del Tolima, este modelo permite que la institución reciba energía renovable de los paneles solares instalados, optimizando sus costos eléctricos y asegurando el acceso continuo a este recurso, según lo explicado por la institución.

¿Qué impacto ambiental tiene la instalación de paneles solares en la Universidad del Tolima?

De acuerdo con la información oficial, la Universidad del Tolima estima que la implementación de 439 paneles solares permitirá reducir sus emisiones en aproximadamente 1.951 toneladas de dióxido de carbono (CO₂) anualmente, cifra comparable con la siembra de unos 11.059 árboles. Esto representa una contribución significativa a la sostenibilidad ambiental de la región y posiciona a la universidad como referente en la transición energética del sector educativo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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