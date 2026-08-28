Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El Gran Concierto por la Solidaridad se consolida como uno de los eventos más esperados en Ibagué, programado para el 5 de septiembre de 2026 en el Néctar Arena. Esta iniciativa, anunciada por la alcaldesa Johana Aranda, busca recaudar ayudas destinadas a las familias de Tolima que han sido gravemente afectadas tanto por incendios forestales como por un reciente sismo. De acuerdo con la mandataria, el respaldo del Gobierno Nacional se materializará con la presencia confirmada del presidente Abelardo de la Espriella y la primera dama, Ana Lucía Pineda. La alcaldesa enfatizó la importancia de este respaldo institucional y subrayó que ambos protagonistas del Gobierno central no solo asistirán, sino que podrían llegar acompañados de un artista especial que aún no ha sido anunciado.

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La organización del evento ya confirmó la participación de figuras reconocidas en el ámbito musical, como Santiago Cruz y Juan Carlos Zarabanda. No obstante, los organizadores mantienen en expectativa la revelación de nuevos invitados que completen la programación, lo que probablemente elevará aún más la relevancia del concierto y su impacto en términos de convocatoria.

El concierto, que aún tiene detalles logísticos pendientes de ser confirmados, se realizará en el Néctar Arena, uno de los escenarios más importantes de la capital tolimense. Según la alcaldesa Aranda, la presencia del presidente Abelardo de la Espriella y de Ana Lucía Pineda no es solo un acto simbólico, sino que responde a un compromiso palpable con las soluciones para el departamento. En declaración a medios, Aranda manifestó: "Yo creo que son acciones muy positivas que evidencian que no vino simplemente a abrazarnos y decir aquí estamos, sino con soluciones concretas en el territorio de nuestro departamento".

La expectativa por el Gran Concierto por la Solidaridad crece entre los habitantes de la región, quienes han sentido de cerca los efectos de los recientes desastres naturales. El evento apunta a ser mucho más que una jornada musical, ya que vincula a distintos sectores sociales y políticos en torno a una causa común: apoyar a las comunidades tolimenses en situación de emergencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes son los artistas confirmados para el Gran Concierto por la Solidaridad en Ibagué?

Según información divulgada por la alcaldesa Johana Aranda, los artistas que ya aseguraron su presencia en el cartel del Gran Concierto por la Solidaridad son Santiago Cruz y Juan Carlos Zarabanda. No obstante, se anunció que la organización espera incorporar más nombres a la programación y que incluso podría sumarse un artista especial acompañado por el presidente Abelardo de la Espriella y la primera dama Ana Lucía Pineda.

¿Cuál es el objetivo principal del Gran Concierto por la Solidaridad en Tolima?

El propósito fundamental del Gran Concierto por la Solidaridad es reunir ayudas dirigidas a las familias afectadas por los recientes incendios forestales y el sismo que impactaron el departamento de Tolima. El evento busca articular esfuerzos entre el Gobierno Nacional y otros actores sociales, convirtiendo la música en un mecanismo para canalizar soluciones concretas y apoyo directo a las comunidades en emergencia.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.