Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

La música vallenata vivió un momento histórico con la reciente graduación de los primeros 25 Técnicos Instrumentistas, un hito que tuvo lugar en la sede Hurtado de la Universidad Popular del Cesar. Esta ceremonia representa un avance significativo para el proceso de profesionalización en este género musical tradicional del Caribe colombiano. Los graduados recibieron su formación a través de un programa ofrecido por la Fundación Cocha Molina, entidad que ha buscado fortalecer las capacidades técnicas y musicales de los jóvenes interesados en la interpretación de los instrumentos clásicos del vallenato.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con la información proporcionada, este logro marca un antes y un después en la formación formal de los músicos en el ámbito vallenato. Tradicionalmente, quienes aspiraban a dominar la caja, la guacharaca, el acordeón o la guitarra aprendían mediante métodos empíricos y familiares. Sin embargo, la iniciativa de la Fundación Cocha Molina, ejecutada en colaboración con la Universidad Popular del Cesar, evidenció la importancia de la educación técnica y profesional para elevar el nivel artístico y la valoración social del músico vallenato.

Durante la ceremonia, tanto los nuevos técnicos como las autoridades asistentes destacaron que este programa académico responde a la necesidad de dignificar la labor de quienes han dedicado su vida a la música vallenata. Convertirse en Técnico Instrumentista implica no solo el dominio técnico sobre el instrumento, sino también el reconocimiento como profesional con potencial para acceder a mejores oportunidades laborales y artísticas.

La Fundación Cocha Molina, nombrada así en honor a uno de los grandes exponentes del folclor vallenato, ha construido este espacio educativo como parte de su misión de perpetuar el legado musical y de permitir que nuevas generaciones lleven el vallenato a escenarios nacionales e internacionales, pero con una formación estructurada y reconocida. El apoyo de la Universidad Popular del Cesar, como institución educativa con gran arraigo en la región, resultó fundamental para consolidar la oferta académica y para garantizar la calidad de la enseñanza, según lo sucedido en la sede Hurtado durante la ceremonia de graduación.

¿Cómo fue el proceso de formación de los Técnicos Instrumentistas de vallenato?

Los Técnicos Instrumentistas que se graduaron recibieron su preparación a través de un programa desarrollado por la Fundación Cocha Molina en alianza con la Universidad Popular del Cesar. Este proceso se enfocó en dotar a los estudiantes de conocimientos técnicos y musicales en la interpretación de los instrumentos característicos del vallenato, marcando una diferencia respecto a las enseñanzas tradicionales aprendidas empíricamente.

¿Qué representa para el vallenato la graduación de los primeros Técnicos Instrumentistas?

La graduación de los primeros 25 Técnicos Instrumentistas en la sede Hurtado de la Universidad Popular del Cesar simboliza un paso clave hacia la profesionalización del vallenato, dignificando la labor de los músicos y abriendo la puerta para que este género cuente con intérpretes formados académicamente, lo que podría fortalecer aún más su presencia artística y cultural.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.