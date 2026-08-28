Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El Multiplex de Cine Colombia, ubicado en el centro comercial La Estación en Ibagué, reabrirá sus puertas al público tras haber estado cerrado a causa de los daños sufridos por el terremoto. De acuerdo con la información proporcionada, este retorno se programa para el viernes 28 de agosto y busca reunir a las familias de la ciudad en un evento especial. Para marcar el regreso, Cine Colombia organizó una función gratuita dirigida especialmente a las familias, como forma de reencontrarse con la comunidad después de la adversidad vivida.

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La función está prevista para las 3:00 de la tarde y tiene como eje la proyección de una película seleccionada especialmente para los niños, lo que evidencia el interés de la empresa en ofrecer un espacio de ocio y diversión que ayude a recuperar la normalidad. Además de la entrada sin costo, los asistentes contarán con crispetas y una bebida, todo esto como un gesto de bienvenida tras el cierre obligado por las afectaciones estructurales.

La convocatoria para este evento logró una respuesta notable de los habitantes de Ibagué. Según la información compartida, todos los cupos disponibles ya fueron entregados, lo que muestra el entusiasmo por participar en la jornada de reapertura. Por tal motivo, únicamente aquellas personas que realizaron el proceso de inscripción previa y cuentan con su boleta podrán ingresar a la función. La organización reiteró la importancia de haberse registrado con anticipación, ya que el acceso está restringido exclusivamente a quienes cumplieron con este requisito.

Este acto simbólico no solo representa el regreso de Cine Colombia a su habitual operación en La Estación Centro Comercial, sino también un esfuerzo por retomar los momentos de encuentro y recreación interrumpidos por el terremoto. A través de esta iniciativa, la compañía busca fortalecer su vínculo con la ciudadanía y aportar a la recuperación del sector de entretenimiento local luego de una difícil etapa.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo se reabre el Multiplex de Cine Colombia en La Estación de Ibagué?

De acuerdo con la información, el Multiplex de Cine Colombia en La Estación centro comercial de Ibagué volverá a recibir al público este viernes 28 de agosto, fecha que marca el reinicio de operaciones tras el cierre por el terremoto.

¿Quiénes pueden acceder a la función gratuita de Cine Colombia en Ibagué?

Según los datos, solo podrán acceder a la función gratuita quienes hayan realizado el proceso de inscripción previa y cuenten con su boleta, ya que todos los cupos disponibles se agotaron rápidamente debido a la alta demanda entre los ibaguereños.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.