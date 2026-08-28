El Banco de Occidente y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) acordaron destinar hasta USD 50 millones en créditos para apoyar a las empresas de las regiones colombianas afectadas por el reciente terremoto.

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La iniciativa busca facilitar la recuperación de los negocios y contribuir a la reactivación económica y productiva de las zonas golpeadas por la emergencia.

Los recursos estarán disponibles para compañías de diferentes tamaños y sectores, y podrán utilizarse para cubrir necesidades como capital de trabajo, recuperación de la capacidad operativa, reposición o modernización de activos productivos y fortalecimiento de cadenas de suministro que hayan sufrido afectaciones.

Los créditos podrán tener plazos de hasta un año, dependiendo del destino de los recursos y de las operaciones que cumplan con las condiciones establecidas.

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El acuerdo fue formalizado el jueves 27 de agosto, durante la 60.ª Convención Bancaria, realizada en Cartagena, mediante la firma de un acta protocolaria entre ambas entidades.

Los USD 50 millones no corresponden a una donación ni a un fondo creado exclusivamente para atender la emergencia.

El dinero hace parte de una línea de crédito revolvente no comprometida de hasta USD 100 millones que el CAF mantiene con Banco de Occidente. Esta línea ya permite financiar operaciones de comercio exterior, capital de trabajo y proyectos de inversión de clientes del banco.

Con el nuevo acuerdo, una parte de esa capacidad financiera será orientada hacia las necesidades de las empresas afectadas por el terremoto.

Según Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo del CAF, la recuperación después de una emergencia requiere que las compañías puedan volver a producir, conservar los empleos y mantener activas las cadenas de suministro.

Gerardo Silva, presidente de Banco de Occidente, destacó que la alianza permitirá inyectar liquidez a las empresas damnificadas y acompañarlas durante la recuperación de sus operaciones.

La alianza aprovecha una relación comercial de más de 15 años entre las dos entidades y la presencia de Banco de Occidente en distintas regiones del país para identificar y atender las necesidades de empresas afectadas.

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