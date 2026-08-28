La entrega del cuarto ciclo de pagos de Renta Ciudadana y la Compensación del IVA fue reprogramada para septiembre de 2026 debido a una revisión técnica relacionada con la implementación del Registro Universal de Ingresos (RUI).

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Prosperidad Social y el Departamento Nacional de Planeación adelantan una evaluación para determinar cómo las nuevas reglas de focalización, establecidas en el Decreto 662 de 2026, afectarán a los hogares que actualmente reciben estas transferencias.

El objetivo es garantizar que la información económica utilizada para definir los beneficiarios sea actualizada y permita establecer quiénes cumplen las condiciones para recibir o mantener los subsidios.

Inicialmente, la administración anterior había anunciado que los giros comenzarían el 21 de agosto. Sin embargo, la nueva revisión encontró que aplicar inmediatamente los criterios del RUI, sin una etapa de transición, podría provocar la suspensión del beneficio para cerca de 49 % de los hogares inscritos.

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La entidad explicó que antes del 10 de agosto debían completarse varios procedimientos necesarios para la transición. Como estos trámites no se habían terminado, fue necesario modificar el cronograma y trasladar el cuarto ciclo de pagos a septiembre.

No obstante, Prosperidad Social aclaró que septiembre es únicamente el mes previsto para realizar los desembolsos y todavía no existe una fecha exacta. El día oficial será informado cuando concluyan los procesos jurídicos, técnicos y operativos.

Actualmente, Renta Ciudadana beneficia a cerca de 700.000 hogares, con transferencias de $500.000 cada dos meses. La implementación del RUI podría modificar la composición de los beneficiarios, por lo que el aplazamiento no significa que todos los hogares mantendrán automáticamente el subsidio.

Los beneficiarios no deben realizar trámites adicionales, pagar a intermediarios ni entregar dinero para conservar el beneficio. Las consultas sobre pagos, requisitos y novedades deben hacerse únicamente mediante los canales oficiales de Prosperidad Social.

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