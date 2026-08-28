Por: VALORA ANALITIK

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La Junta Directiva de Ecopetrol aprobó este 27 de agosto una serie de cambios en la alta gerencia de la compañía, con la salida de cinco directivos y el encargo temporal de sus respectivos cargos.

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Los cambios se producirán a partir del próximo 31 de agosto, mientras la empresa define posteriormente las designaciones en propiedad y se adelantan otras salidas.

Entre las modificaciones está la salida de Sandra Lucía Rodríguez Rojas, quien se desempeña como vicepresidenta corporativa de transformación territorial y HSE. En su reemplazo, quedará encargado Miguel Ángel Cortés Angarita, actual profesional sénior de gestión ambiental de la misma área.

También dejará su cargo Jaime Andrés García Cuello, vicepresidente administrativo y de servicios. El encargo será asumido por Álvaro Iván Saavedra Barón, actual gerente de abastecimiento de hidrocarburos.

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En la Dirección Corporativa de Relacionamiento Institucional y Comunicaciones, Diana Marcela Jiménez Rodríguez finalizará sus funciones. La dirección quedará a cargo de Juliana Perdomo Valencia, actual Comunicadora Sénior de la misma área.

A estos cambios se suma la salida de Julián Fernando Lemos Valero, vicepresidente corporativo de estrategia y nuevos negocios. El cargo será asumido en calidad de encargado por Adrian Santiago Coral Pantoja, actual gerente de nuevos negocios de hidrocarburos.

Finalmente, Felipe Trujillo López, vicepresidente de refinación y procesos industriales, desempeñará sus funciones hasta el 30 de agosto. Ana Carolina Ríos Junco, actual ingeniera sénior de procesos, asumirá el encargo de esta vicepresidencia.

La petrolera señaló que informará las respectivas designaciones en propiedad una vez estas se produzcan.

Los cambios se conocen en medio de una nueva etapa de ajustes en la estructura directiva de la principal empresa petrolera del país.

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