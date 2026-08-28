Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El Gobierno encabezado por Abelardo De La Espriella planea una renovación significativa en la Junta Directiva de Ecopetrol, la principal empresa petrolera del país, mediante una asamblea extraordinaria de accionistas fijada para el próximo 15 de septiembre. De acuerdo con información revelada por varios medios nacionales y recogida por El Diario, la Casa de Nariño presentará una propuesta que incluye una plancha de nueve candidatos, de los cuales seis serían nuevos miembros, mientras que tres actuales mantendrían su lugar en el órgano directivo.

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La lista propuesta por el Ejecutivo incluye nombres destacados: Carlos Augusto Suárez, quien es cercano al presidente De La Espriella y con experiencia en estrategia política; Jorge Alberto Jaller Jaramillo, reconocido empresario vinculado al Grupo Éxito y embajador designado ante Venezuela; José Camilo Manzur Jattin, presidente de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis); Ludmila del Carmen Vergara, quien actualmente ocupa el cargo de superintendente de Transporte; Betzy Patricia Martínez, dirigente política oriunda del Atlántico; y Claudia Margarita Lafaurie Taboada, exsubdirectora administrativa y financiera de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

Completan la plancha los actuales miembros: César Loza, representante de los trabajadores; Luis Felipe Henao, figura de los fondos de pensiones y presidente actual de la Junta; y Ricardo Rodríguez Yee, delegado de los departamentos. Estos tres conservarían su puesto, según lo que se conoce hasta ahora. Así, el Gobierno lograría acceder a seis de los nueve asientos disponibles en el órgano rector de la petrolera.

La asamblea extraordinaria tendrá dos puntos clave: primero, una propuesta para modificar el artículo 20 de los estatutos de la compañía, lo cual permitiría una renovación más amplia en la Junta Directiva. Esta modificación mantendría la representación de los trabajadores, los fondos de pensiones y los departamentos, pero facilitaría el reemplazo de la mayoría de los integrantes restantes. Tras discutir el cambio estatutario, los accionistas deberán votar la plancha de candidatos. Por lo tanto, la composición definitiva se definirá únicamente después de la votación del 15 de septiembre.

La decisión resulta trascendental, ya que la Junta Directiva es quien define las estrategias de Ecopetrol, incluyendo la selección de su presidente. No deja de llamar la atención que una figura mencionada previamente por el presidente De La Espriella, Jorge Mario Velásquez, no figure finalmente en la lista dada a conocer. Todo esto refuerza la importancia del encuentro, pues será decisivo para el rumbo de la empresa durante la actual administración, especialmente en asuntos relacionados con producción de hidrocarburos, inversiones y políticas energéticas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes son los nuevos candidatos propuestos para la Junta Directiva de Ecopetrol por el Gobierno De La Espriella?

De acuerdo con El Diario, los nuevos nombres que estarán en consideración para integrar la Junta Directiva de Ecopetrol incluyen a Carlos Augusto Suárez, Jorge Alberto Jaller Jaramillo, José Camilo Manzur Jattin, Ludmila del Carmen Vergara, Betzy Patricia Martínez y Claudia Margarita Lafaurie Taboada. Todos ellos cuentan con diferentes perfiles en campos como la política, el sector energético y el sector público.

¿Qué implicaciones tendría la modificación del artículo 20 de los estatutos en Ecopetrol?

La modificación del artículo 20 de los estatutos de Ecopetrol, según la información publicada por El Diario, permitiría una renovación más extensa de la Junta Directiva; sin embargo, los puestos correspondientes a los representantes de los trabajadores, los fondos de pensiones y los departamentos seguirían vigentes. Esto facilitaría que el Gobierno actualice la composición del máximo órgano corporativo de la empresa.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.