Por: EL PILON SA

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El vallenato despertó este jueves 27 de agosto con la confirmación de una noticia que afecta a toda la tradición musical de la región: la cancelación y aplazamiento de la versión número 48 del Festival Cuna de Acordeones de Villanueva, en La Guajira. De acuerdo con la información oficial difundida por la Fundación Cuna de Acordeones, el evento estaba previsto para celebrarse entre el 16 y el 19 de septiembre del 2026, con Israel Romero como gran homenajeado. Sin embargo, distintos acontecimientos obligaron a tomar la compleja decisión de posponerlo.

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Según el comunicado de la organización, uno de los factores determinantes fue el terremoto que sacudió al país el lunes 10 de agosto. El sismo, que afectó especialmente el suroccidente colombiano y el Eje Cafetero, tuvo consecuencias humanas, sociales y económicas importantes. “Ante el dolor, la incertidumbre y las consecuencias humanas, sociales y económicas que una situación de esta naturaleza genera en el país, la Fundación considera que este momento reclama sensibilidad, prudencia, recogimiento, solidaridad y unión nacional”, señaló la Fundación Cuna de Acordeones en su pronunciamiento oficial.

No obstante, esta no fue la única razón para modificar la agenda del reconocido certamen. El comunicado también mencionó los efectos de una supuesta campaña de desinformación que habría impactado negativamente en la percepción pública del Festival. De acuerdo con la Fundación, algunos ‘influencers’ divulgaron datos erróneos y sin confirmar sobre el evento, lo cual generó incertidumbre entre patrocinadores, aliados, proveedores, participantes y otros actores fundamentales para el desarrollo del festival. “Se ha sumado el daño reputacional ocasionado al Festival por versiones infundadas, informaciones carentes de sustento y manifestaciones irresponsables divulgadas por algunos mal llamados ‘influencers’”, expresó la organización.

El efecto de esas afirmaciones, aunadas a las dificultades sociales del terremoto, desencadenó el retiro progresivo de participantes y colaboradores, haciendo imposible garantizar la organización y el reconocimiento de un evento de la trascendencia del Festival Cuna de Acordeones. Por tal motivo, la directiva anunció la nueva fecha: la edición número 48 se disputará en junio del 2027. Ese tiempo permitirá fortalecer alianzas, buscar financiación y, sobre todo, recomponer la confianza en la festividad, asegurando que el legado cultural se mantenga intacto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se aplazó el Festival Cuna de Acordeones en La Guajira?

El Festival Cuna de Acordeones fue aplazado principalmente debido al impacto social, humano y económico causado por el terremoto ocurrido el 10 de agosto, que generó un clima de sensibilidad y recogimiento. Además, la Fundación organizadora señaló que una campaña de desinformación divulgada por algunos ‘influencers’ creó desconfianza entre los participantes y aliados, dificultando la correcta organización del evento.

¿Qué consecuencias tuvo la desinformación para el Festival Cuna de Acordeones?

La difusión de información errónea por parte de algunos ‘influencers’ provocó un daño reputacional que afectó directamente la confianza de patrocinadores, participantes y aliados. Según la Fundación Cuna de Acordeones, esto llevó a que muchas personas e instituciones dejaran de apoyar el evento, contribuyendo a la necesidad de posponer la celebración.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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