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El proceso de restablecimiento del servicio de gas natural en el barrio El Refugio, en Cali, avanza bajo la coordinación de Gases de Occidente (GdO), empresa responsable de la prestación de este suministro en varias zonas del Valle y Norte del Cauca. Según la información otorgada por GdO, las labores para volver a habilitar el servicio se ejecutarán gradualmente y por sectores, con el objetivo de asegurar las condiciones de seguridad para los habitantes antes de retomar el flujo normal de gas.

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La organización ha detallado las fechas y áreas en que se llevará a cabo el restablecimiento. Para los días 29 y 30 de agosto, las intervenciones se centrarán en las carreras 66 y 66B, entre calles 2 y 3. El 31 de agosto, las labores continuarán en las carreras 66B y 67, igualmente entre calles 2 y 3. Estos trabajos inician con inspecciones preventivas externas, validaciones técnicas y la desconexión temporal del servicio en los predios afectados, revisando individualmente cada vivienda.

Es importante resaltar que GdO ha solicitado a los residentes del sector que, durante la visita técnica, haya una persona mayor de edad y autorizada en el interior del inmueble. Esto permitirá al personal encargado realizar las evaluaciones técnicas de forma eficiente y conforme a los protocolos establecidos. De acuerdo con la empresa, en caso de que nadie pueda recibir a los técnicos, se realizará una suspensión preventiva del servicio en la vivienda. Posteriormente, el usuario deberá ponerse en contacto con la línea telefónica 602 4187333 o a través del WhatsApp 315 6658536 para agendar una nueva visita.

Debido a las afectaciones detectadas en varias ciudades donde GdO presta sus servicios, la estrategia de restablecimiento del gas natural será por etapas, siguiendo estrictos lineamientos técnicos de seguridad. Esta medida tiene como fin reducir cualquier riesgo y garantizar que, al restablecer el servicio, este funcione sin contratiempos para los usuarios.

Finalmente, la empresa recomendó a sus usuarios permanecer atentos a los canales oficiales para verificar actualizaciones sobre el avance de las labores y las próximas fechas de intervención. Esta información resulta fundamental para quienes se han visto afectados y esperan la pronta normalización del suministro en sus viviendas, de acuerdo con el comunicado de Gases de Occidente.

¿Cuáles son las fechas y zonas para el restablecimiento del servicio de gas en El Refugio?

Las fechas designadas para el restablecimiento del servicio son el 29 y 30 de agosto en las carreras 66 y 66B, entre calles 2 y 3, y el 31 de agosto para las carreras 66B y 67, también entre calles 2 y 3. Estos datos fueron informados por Gases de Occidente, encargada del proceso.

¿Qué pasos debe seguir un usuario si no puede recibir la visita técnica de GdO?

En caso de no poder asistir a la visita técnica, el usuario experimentará una suspensión preventiva del servicio. Posteriormente, podrá contactar a Gases de Occidente mediante la línea telefónica 602 4187333 o el WhatsApp 315 6658536 para programar una nueva inspección y restablecer el suministro.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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