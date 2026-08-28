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El hospital Carlos Holmes Trujillo, uno de los principales centros asistenciales del oriente de Cali, se ha convertido en un símbolo de la emergencia vivida tras el terremoto del pasado 10 de agosto. De acuerdo con las declaraciones de Sandra Velásquez, gerente de la Empresa Social del Estado (E.S.E.) Oriente Cali, esta institución sanitaria fue una de las más afectadas por el sismo y todavía experimenta graves consecuencias estructurales y en la atención médica a la población. Las afectaciones incluyen la torre de consulta externa, cuyos cuatro pisos presentan daños significativos: el ascensor está deteriorado, las gradas están al borde del colapso y hay importantes afectaciones en la mampostería. Incluso algunos puntos estructurales han sido comprometidos por la magnitud del desastre, según la gerente de la E.S.E.

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El hospital Carlos Holmes Trujillo es la cabecera de la red de salud de esta zona y ofrece cobertura directa a las comunas 13, 14, 15 y 21, por lo que su mal estado ha tenido un efecto inmediato y negativo en la atención médica de los habitantes del sector. Más de 18.000 atenciones médicas han debido ser reprogramadas o trasladadas mientras avanzan las reparaciones. Según cifras de la misma dirección del hospital, la reconstrucción y reforzamiento estructural requerirán cerca de 14.700 millones de pesos.

Para restablecer plenamente los servicios del hospital, la gerente Velásquez subrayó la importancia de la recuperación, no solo por la atención en salud que se debe prestar a la comunidad, sino también por la continuidad financiera y administrativa de la entidad, esencial para garantizar su funcionamiento sostenible en el oriente de Cali. Ante este panorama, la alcaldía de Cali comunicó que articulará esfuerzos con el gobierno nacional y el sector privado para recolectar los fondos necesarios. Como parte de esta gestión, se anunció oficialmente una inversión de 10.000 millones de pesos, tal como lo destacó Ana Lucía Pineda, primera dama de la nación, quien se comprometió a acompañar el proceso de reconstrucción.

El desafío ahora está en acelerar las labores de reparación para que la comunidad recupere cuanto antes servicios de salud cercanos, seguros y oportunos, en una infraestructura moderna y estable, que permita reabrir las puertas del hospital Carlos Holmes Trujillo a todas las familias del oriente de Cali.

¿Cuánto costará la reconstrucción del hospital Carlos Holmes Trujillo tras el terremoto?

La reconstrucción del hospital Carlos Holmes Trujillo, incluyendo el reforzamiento estructural, tiene un costo estimado por la gerencia de la E.S.E. Oriente Cali de aproximadamente 14.700 millones de pesos. Esta inversión es clave para restablecer los servicios de salud y garantizar la atención a la población afectada en las comunas 13, 14, 15 y 21 de Cali.

¿Qué consecuencias tuvo el cierre parcial del hospital Carlos Holmes Trujillo en la atención en salud de Cali?

El cese parcial de operaciones en el hospital Carlos Holmes Trujillo obligó a reprogramar o trasladar más de 18.000 servicios médicos, afectando la atención de los habitantes del oriente de la ciudad. La falta de disponibilidad de este centro ha representado un reto significativo para la red de salud y ha puesto en evidencia la urgencia de acelerar su recuperación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.