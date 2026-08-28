Los conductores que estén pensando en obtener por primera vez su licencia de conducción o subir de categoría no tendrán que asumir, por ahora, el esquema que podía encarecer el trámite. El Ministerio de Transporte decidió poner en pausa la implementación de los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE) mientras analiza varios aspectos relacionados con su funcionamiento.

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Según informó Portafolio, la determinación quedó consignada en la Circular 0317 del 28 de agosto de 2026. La cartera busca establecer si el modelo cumple con las condiciones necesarias para entrar en funcionamiento y revisar las implicaciones que tendría para quienes deben cumplir con el proceso para obtener o recategorizar el documento.

¿Por qué la licencia de conducción podía llegar a $2,2 millones?

Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con el valor que tendría que asumir el ciudadano bajo el nuevo esquema. La implementación de los CALE podía hacer que un proceso que actualmente ronda los $1,4 millones llegara aproximadamente a $2,2 millones, es decir, una diferencia cercana a $800.000.

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Ese escenario quedó en suspenso con la decisión del Ministerio de Transporte. Antes de avanzar, la entidad quiere establecer cómo funcionaría financieramente el modelo y si las condiciones planteadas son razonables para los usuarios.

La discusión no se limita al precio. El Gobierno también busca determinar si la nueva forma de evaluar a los conductores tendría un beneficio concreto en materia de seguridad vial que permita sustentar el cambio.

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, señaló que el propósito es fortalecer los procesos de formación y evaluación, pero bajo condiciones que resulten justificadas para los ciudadanos.

¿Cómo funcionarían los CALE para sacar la licencia?

El nuevo modelo plantea separar la formación de la evaluación. Las escuelas de conducción seguirían preparando a los aspirantes, mientras que los CALE se encargarían de comprobar posteriormente si cuentan con las capacidades necesarias para conducir.

Estos centros operarían de manera independiente a las escuelas y evaluarían tanto a quienes soliciten su primera licencia como a quienes busquen una recategorización.

¿Qué está revisando el Ministerio de Transporte?

La suspensión permitirá revisar distintos elementos del proyecto antes de que pueda comenzar a operar. Entre ellos están la capacidad de los centros que aparecen registrados por la UNAD, las condiciones jurídicas del contrato firmado con esa institución y la estructura financiera prevista para el sistema.

El Ministerio también deberá determinar si los recursos que implicaría el funcionamiento de los CALE guardan relación con los resultados que se esperan obtener en materia de seguridad vial.

Uno de los puntos que ha llamado la atención es el contrato interadministrativo con la UNAD, cuya proyección económica, de acuerdo con información divulgada por medios nacionales, alcanzaría cerca de $20 billones durante 20 años.

Por ahora, los CALE no comenzarán a operar. La cartera de Transporte tendrá que terminar la revisión del modelo y, con base en sus conclusiones, establecer qué modificaciones serán necesarias y cuál será finalmente el esquema que deberán cumplir los conductores.

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