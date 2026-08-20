El terremoto de magnitud 7,4 puso al Sistema Interconectado Nacional (SIN) al borde de un apagón total, luego de que el movimiento telúrico provocara en segundos la desconexión de cerca del 17 % de la demanda eléctrica del país.

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Según XM, la sobreaceleración y el aumento de la sobretensión generaron una reacción en cadena que llevó al sistema a una situación crítica.

La emergencia también evidenció dificultades de comunicación entre operadores regionales y el Centro Nacional de Despacho. Técnicos e ingenieros trabajaron bajo máxima presión para evitar un colapso generalizado, detalla Portafolio.

El fuerte sismo que se dio en el país dejó además al descubierto las diferencias en infraestructura entre regiones, añade ese medio.

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Chocó enfrenta una red vulnerable y pocas alternativas de conexión, mientras que el Caribe, pese a concentrar numerosos proyectos de energías renovables, cuenta con una configuración susceptible a oscilaciones eléctricas, agrega ese diario.

A estos riesgos se suma la transformación del sistema energético. Colombia ya tiene más de 3,5 gigavatios de capacidad renovable, que pueden cubrir más del 30 % de la demanda, mientras crecen las baterías, los vehículos eléctricos y el consumo industrial. La demanda ha superado los 12,5 gigavatios.

El sector plantea modernizar equipos, fortalecer interconexiones, actualizar protecciones y capacitar al personal para enfrentar nuevos escenarios de inestabilidad.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.