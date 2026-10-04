Por: EL PILON SA

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El Círculo de Periodistas de Valledupar (CPV) abrió la convocatoria para los Premios Sirena Vallenata 2026, una distinción considerada el reconocimiento más importante que puede recibir la prensa en el Cesar y el sur de La Guajira. De acuerdo con la información compartida, la ceremonia de premiación se llevará a cabo el viernes 11 de diciembre en el Auditorio Macondo de la Fundación Universitaria del Área Andina, bajo un ambiente estrictamente académico y profesional. Los ganadores de cada categoría recibirán un estímulo económico equivalente a cuatro millones de pesos.

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A la convocatoria podrán presentarse comunicadores, reporteros gráficos y estudiantes, siempre y cuando hayan publicado o emitido sus piezas periodísticas entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2026. Para validar la inscripción, cada postulante deberá adjuntar sus datos personales, una memoria explicativa de la obra y la certificación correspondiente, firmada por el director o editor del medio donde se emitió el trabajo.

Dentro de las categorías establecidas destaca Prensa y Narrativas Digitales, que fusiona la tradición del periodismo escrito con los formatos innovadores en la web. Se reciben trabajos como noticias, crónicas, reportajes, entrevistas, series de opinión y narrativas transmedia, todo bajo criterios de rigor investigativo, pluralidad de fuentes y aprovechamiento de recursos digitales. La categoría de Radio y Periodismo Sonoro admite piezas difundidas en emisoras tradicionales o comunitarias, medios digitales y pódcast. Allí entran informes inmediatos, documentales, entrevistas y series investigativas, siempre presentando el material sonoro sin avisos comerciales.

En Televisión y Video en Plataformas se reconocen los trabajos en lenguaje audiovisual publicados en canales abiertos, sistemas de cable o en la web, evaluando aspectos como imagen, sonido, edición y valor social del tema. Por otra parte, la modalidad de Reportería Gráfica premia el fotoperiodismo como testimonio de actualidad y cultura; exige entregar la fotografía original en alta resolución, pie de foto y prueba de publicación. La organización aplica una cláusula estricta que prohíbe cualquier alteración digital o uso de Inteligencia Artificial, salvaguardando la autenticidad de las imágenes.

El periodismo universitario tiene su propio espacio con opciones en prensa, radio, televisión y fotografía, condicionado a la certificación de matrícula activa, autoría y difusión por parte de la facultad correspondiente. Además, el CPV mantendrá distinciones honoríficas como Vida y Obra, Periodista del Año, Periodista Joven del Año, Columnista del Año y otros reconocimientos, destacando el homenaje previsto a Maravilla Estéreo por sus 33 años de trayectoria radial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las categorías de los Premios Sirena Vallenata 2026?

Las categorías establecidas en los Premios Sirena Vallenata 2026 incluyen Prensa y Narrativas Digitales, Radio y Periodismo Sonoro, Televisión/Video en Plataformas, Reportería Gráfica y Periodismo Universitario. Cada una aborda géneros y formatos específicos, desde crónicas y reportajes escritos, hasta producciones audiovisuales, radiofónicas y fotografía, adaptándose a las transformaciones actuales del ejercicio periodístico en la región. El CPV también otorga distinciones honoríficas a trayectorias destacadas.

¿Qué requisitos debe cumplir un trabajo periodístico para postularse?

Para que un trabajo pueda postularse a los Premios Sirena Vallenata 2026, debe haber sido publicado o emitido entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2026. Es indispensable adjuntar los datos del participante, una memoria explicativa de la obra y una certificación, firmada por el director o editor del medio donde se difundió. En el caso de periodismo universitario, se requiere certificación de matrícula y de difusión por parte de la facultad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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