Por: El Espectador

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El temor por la seguridad crece en la Concesionaria Nuevo Cauca SAS tras el ataque sufrido en Cajibío, Cauca, donde trabajadores que adelantan obras para la doble calzada Popayán - Santander de Quilichao enfrentaron una situación de alto riesgo el viernes 20 de noviembre. De acuerdo con la denuncia hecha pública por la empresa, un grupo de hombres encapuchados lanzó artefactos y bombas incendiarias contra el centro de operaciones de construcción, específicamente en el sector de El Cairo, municipio de Cajibío, en la Vía Panamericana.

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El ataque generó un incendio en la zona destinada a la coordinación de las actividades de construcción, ya que las bombas lanzadas impactaron el área de la bodega del campamento. Hasta el lugar llegaron organismos de socorro para controlar el fuego y evaluar los daños ocasionados por la emergencia. Las labores de verificación se centraron en determinar el alcance de las afectaciones a la infraestructura, la maquinaria y el personal que se encontraba en el interior de la obra.

En respuesta a estos hechos, la Concesionaria Nuevo Cauca SAS divulgó un comunicado en el que rechazó de manera enfática los ataques y expresó su preocupación por la vida y el bienestar de sus trabajadores. Según lo señalado en el pronunciamiento, la mayoría de los empleados afectados son ciudadanos del Cauca, quienes participan directamente en el desarrollo de este proyecto de infraestructura vial. La empresa hizo un llamado urgente a las autoridades para que se fortalezca la seguridad tanto para el personal como para los recursos materiales asociados con la obra.

La concesionaria solicitó al gobierno garantías suficientes que permitan continuar con la construcción en condiciones de tranquilidad y respeto por la integridad de todas las personas vinculadas. En palabras de sus representantes, el propósito central de la empresa es "aportar al desarrollo económico, social y vial de la región, mejorando la movilidad, la seguridad en las vías y las oportunidades para todas las comunidades del departamento del Cauca". Así mismo, insistieron en que se les permitan las condiciones necesarias para seguir trabajando por el bienestar de los habitantes locales.

Al respecto, el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, también condenó el ataque y pidió al Ministerio de Defensa y a la Fuerza Pública que refuercen los operativos de protección, buscando así la continuidad del proyecto sin nuevos riesgos para quienes allí laboran. De acuerdo con El Espectador, estas solicitudes reflejan la preocupación de las autoridades y de la empresa por un entorno seguro en el desarrollo de infraestructura vital para la región.

¿Qué consecuencias tuvo el ataque a la Concesionaria Nuevo Cauca SAS en Cajibío?

El ataque, registrado en la zona de El Cairo, Cajibío, causó un incendio en el área de bodega del campamento donde la concesionaria realiza sus actividades. Aunque los organismos de socorro lograron contener el fuego, la empresa manifestó su temor por la seguridad de sus trabajadores y pidió mayor respaldo de las autoridades para continuar el proyecto vial.

¿Qué solicita la Concesionaria Nuevo Cauca SAS a las autoridades tras el atentado?

La Concesionaria Nuevo Cauca SAS exige a las autoridades más seguridad para proteger a su personal, la maquinaria y la infraestructura, así como garantías suficientes del gobierno para poder seguir avanzando con el desarrollo de la doble calzada y contribuir al progreso económico y social del Cauca.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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