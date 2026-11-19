Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una nueva alerta de seguridad se vivió este jueves 19 de noviembre en las carreteras del Valle del Cauca y el norte del Cauca. De acuerdo con la información reportada, se encontraron varios cilindros y recipientes sospechosos que generaron preocupación por la posibilidad de que estuvieran acondicionados con explosivos. Esta situación llevó a la activación inmediata de protocolos policiales y el cierre preventivo de algunos corredores viales para proteger la seguridad de quienes transitan por estas zonas.

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Uno de los incidentes se registró en la vereda El Guabal, específicamente en la vía que conecta con la cárcel de Jamundí, donde habitantes alertaron sobre la presencia de un cilindro abandonado. En paralelo, otra situación de riesgo se presentó en Puerto Isaac, entre Yumbo y Cali, al hallarse un botellón de agua decorado con símbolos asociados al Ejército de Liberación Nacional (ELN). Este hallazgo motivó a las autoridades a cerrar el tramo de la vía de forma preventiva, mientras se llevaban a cabo las respectivas inspecciones.

Sobre el caso de Puerto Isaac, unidades antiexplosivos inspeccionaron el botellón y confirmaron que no contenía ningún tipo de material explosivo, permitiendo así restablecer el tránsito en la carretera. Sin embargo, en Jamundí al cierre de los reportes, el cilindro continuaba bajo verificación de los grupos especializados, sin resultado definitivo sobre la naturaleza del objeto.

Por otro lado, en la vía entre Puerto Tejada y Guachené, en el norte del Cauca, también se informaron sobre varios cilindros que presuntamente podrían contener explosivos. Según los datos iniciales, la Policía aisló los accesos de la zona y se coordinó la llegada de los expertos en desactivación de explosivos, con el fin de determinar si representaban una amenaza real para la población.

Estos hallazgos se producen en el contexto de una jornada de movilizaciones convocada para este jueves por grupos afines al petrismo. A pesar de que algunos recipientes tenían símbolos del ELN y los incidentes ocurrieron casi simultáneamente, hasta el momento no existe confirmación oficial de que los hechos estén relacionados entre sí, ni que puedan ser atribuidos directamente a esa guerrilla, según las autoridades consultadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué protocolos se activaron ante el hallazgo de presuntos explosivos en Valle y Cauca?

Frente al descubrimiento de cilindros y recipientes sospechosos en ambos departamentos, se activaron los protocolos policiales establecidos para situaciones de posible riesgo explosivo. Esto incluyó el cierre preventivo de vías, el aislamiento de áreas específicas y la intervención de unidades antiexplosivos para la inspección y posterior verificación de los hallazgos, tal como informó la Policía en los reportes.

¿Existe relación entre los objetos encontrados y el ELN?

Aunque uno de los recipientes tenía símbolos alusivos al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la alarma surgió durante movilizaciones de grupos cercanos al petrismo, las autoridades aclararon que hasta ahora no hay confirmación oficial de que todos los hallazgos estén relacionados entre sí ni que sean responsabilidad del ELN. Las investigaciones continúan para establecer si existe algún vínculo concreto.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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