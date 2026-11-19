Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Un intenso intercambio de opiniones surgió entre Duvalier Sánchez, congresista, y José Manuel Restrepo, vicepresidente, tras el anuncio de nuevas inversiones de Mineros S.A. en varias regiones de Colombia, incluida Tolima. De acuerdo con lo expresado por Restrepo en su cuenta de X, la compañía minera introduciría capital en zonas como el Bajo Cauca y Tolima, iniciativa que, según el vicepresidente, llevaría empleo, bienestar y oportunidades para las familias vinculadas a estos territorios.

Sigue a PULZO en Discover

Sin embargo, la declaración generó cuestionamientos casi inmediatos. Duvalier Sánchez criticó que el vicepresidente no mencionara de forma explícita el involucramiento del proyecto La Colosa, ubicado en Cajamarca, Tolima, en el anuncio de inversión. El congresista señaló públicamente: "Vicepresidente, diga las cosas por su nombre. Su 'campanazo' en el Tolima no es una inversión cualquiera, es La Colosa". Sánchez recordó que este proyecto, ligado a la explotación de oro y gestionado en el pasado por la multinacional AngloGold Ashanti, ha sido motivo de una intensa y prolongada controversia, especialmente por motivos ambientales y sociales a nivel local.

Uno de los argumentos centrales de Sánchez fue la consulta popular de Cajamarca de 2017, donde, según el congresista, más del 97 % de los ciudadanos que participaron votaron en contra de que se llevara a cabo la actividad minera consultada. Así mismo, cuestionó las condiciones bajo las cuales Mineros S.A. habría adquirido La Colosa, al afirmar que el monto de la compra fue de 10 millones de dólares y que la suma podría incrementarse en otros 60 millones, sujetos a la obtención de una eventual licencia ambiental.

Las críticas del representante también estuvieron dirigidas a la supuesta omisión del nombre de Cajamarca en los mensajes oficiales sobre las inversiones para Tolima, insinuando que esto podría responder a un interés por no confrontar directamente el historial de rechazo social que ha experimentado La Colosa. Sánchez advirtió al vicepresidente sobre la importancia de respetar la voluntad de las comunidades, preguntándose si el Gobierno daría prioridad a los intereses de compañías extranjeras sobre los de la población local responsable de proteger su territorio.

Hasta el momento, las declaraciones recabadas por El Nuevo Día no registran una respuesta directa de Restrepo frente a los señalamientos y preguntas planteadas por el representante a propósito del futuro de La Colosa y del papel gubernamental en el desarrollo minero del Tolima.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el proyecto La Colosa genera polémica en Cajamarca, Tolima?

La polémica alrededor de La Colosa surge debido a que es una iniciativa de explotación minera que ha estado vinculada históricamente a preocupaciones ambientales y sociales en Cajamarca. De acuerdo con lo expresado en la consulta popular de 2017, más del 97 % de la población votante rechazó las actividades mineras objeto de la consulta, evidenciando un amplio rechazo local ante estos proyectos.

¿Qué es una consulta popular y cómo influyó en el caso de La Colosa?

La consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana que permite a la población expresar su opinión sobre un asunto específico de interés local o nacional. En el caso de La Colosa, la consulta celebrada en Cajamarca en 2017 fue fundamental, ya que reflejó el rechazo masivo (97 % de los votos) de la comunidad hacia la actividad minera en su territorio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.